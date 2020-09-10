Анну Семенович и женатого Губерниева заметили во время поцелуев. Фото

Ольга Веркалец Люди 13:51, 10.09.2020

Бывшую солистку "Блестящих" Анну Семенович и телеведущего Дмитрия Губерниева заподозрили в романе. Папарацци сфотографировали, как они держались за руки и целовались.

Соответствующие снимки, которые были сделаны в одном из подмосковных поселков, опубликовало издание "Комсомольская правда". На них певица выходила из машины телеведущего (фото смотрите ниже).

Следует отметить, что Семенович недавно призналась, что находится в отношениях, но не назвала своего любимого. А Губерниев женат на Елене Путинцевой и неоднократно рассказывал в интервью, что ему повезло с супругой. Пока звезды никак не прокомментировали фото.

Семенович заметили во время поцелуев с Губерниев.
kp.ru

Также в Telegram-канале "НеМалахов" опубликовали видео, на котором телеведущий во время поездки в Беларусь на музыкальный фестиваль "Славянский базар" спрашивает певицу, "станет ли она его третьей".

Анна Семенович и Дмитрий Губерниев: посмотреть фото

Семенович и Губерниев.
Telegram канал "НеМалахов"
Семенович и Губерниева заподозрили в романе.
kp.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинскую певицу Ирину Билык заметили во время отдыха в Турции в объятиях незнакомца. На видео, которое сняли случайные свидетели, артистка с любовником плывут в лодке и целуются.

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