Анна Тринчер удивила сеть провокационным видео с MARUV

Звезда сериала "Школа" Анна Тринчер сняла с певицей MARUV провокационное видео, которое озадачило фанов актрисы.

В ролике, опубликованном в Instagram-аккаунте Тринчер, девушки играют в игру. В позе для отжиманий они собирают ртом конфеты с пола. В конце видео звезды наклоняются друг к другу, будто собираются поцеловаться (видео смотрите ниже).

"Уххх, жарко. Как вам наше видео MARUV?" – спросила Тринчер в своих поклонников.

Однако пользователи соцсети не до конца оценили такой контент. Некоторые из подписчиков были в восторге, а некоторые раскритиковали актрису, отметив, что такой образ ей не подходит.

"На первый взгляд – бессодержательное. Объясните, пожалуйста, его смысл, чтобы более адекватная реакция была", "Вас же маленькие девочки смотрят", "Это бомба! В этом видео ничего плохого не вижу", – написали в комментариях.

скриншот комментариев Instagram Анна Тринчер

скриншот комментариев Instagram Анна Тринчер

скриншот комментариев Instagram Анна Тринчер

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле 2020 года стало известно о разрыве Анны Тринчер и Богдана Осадчука. Они встречались два года.