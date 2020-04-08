"Это была моя первая любовь": Анна Тринчер призналась подписчикам о разрыве с Богданом Осадчуком

Звезда сериала "Школа", певица, актриса и блогер Анна Тринчер рассказала о том, что рассталась со своим партнером по сериалу Богданом Осадчуком, с которым на протяжении двух лет ее связывали близкие отношения.

На YouTube-канале Анны появилось видео, в котором она раскрыла причины разрыва.

instagram.com/annatrincher_official

"Это моя первая любовь, большая и искренняя. Благодаря ей я стала взрослее, мудрее и менее эгоистичной. Это не случилось вчера, это не случилось позавчера и даже не неделю назад. Но, наверное, я слишком сентиментальная, если не могу забыть это спустя такое большое количество времени", - разоткровенничалась Тринчер.

instagram.com/annatrincher_official

"Так бывает, иногда люди не находят общую дорогу. Просто в один момент мы поняли, исчерпали друг друга в этих отношениях, наступило полное недопонимание. Мы просто начали топить друг друга. А для меня, как для творческого человека, очень важно развитие и нормальное эмоциональное состояние", - сказала девушка.

За отношениями Ани и Богдана следили тысячи поклонников популярного телесериала. Они познакомились на съемочной площадке и достаточно быстро их отношения из крепкой дружбы переросли в любовь.

instagram.com/annatrincher_official

По словам девушки, в какой-то момент они поняли, что сейчас у обоих в приоритете развитие собственной карьеры.

"После расставания я впервые в жизни сама написала три песни. Раньше не ложились строки, не ложилась музыка, я сидела часами за фортепиано, но ничего не получалось… А как только мы расстались с Бодей, у меня случился эмоциональный всплеск и это все вылилось в тексты и мелодии. Поэтому, ровно через неделю ждите премьеру одной из них!" – резюмировала Тринчер.

Как ранее писал OBOZREVATEL, актриса и певица Анна Тринчер взбудоражила фанов своими полуобнаженными фото.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.