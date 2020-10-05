Анна Семенович заболела коронавирусом

Юля Ухина
Юля Ухина
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Анна Семенович заболела коронавирусом

Российская певица, бывшая солистка "Блестящих" Анна Семенович заболела коронавирусом. Артистка уже неделю находится дома на самоизоляции.

Такой информацией поделилась сама Семенович на личной странице в Instagram. Певица также рассказала о своем самочувствии и о симптомах, с которыми ей пришлось столкнуться (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Любимые, не хотела вас сразу пугать, но пришло время поделиться не самой приятной новостью. Уже неделю я нахожусь дома на самоизоляции с диагнозом COVID-19. Чувствую я себя нормально. Температуры нет, и не было. Была легкая слабость, которая уже прошла, а также потеря обоняния... Но с 12 октября моя самоизоляция заканчивается, и я уже абсолютно здоровая, с приобретенными антителами снова смогу выйти в свет", – заявила Семенович.

Анна Семенович рассказала, что заболела коронавирусом

Она также напомнила поклонникам о том, как важно соблюдать меры предосторожности: носить маски и перчатки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анну Семенович и телеведущего Дмитрия Губерниева заподозрили в романе. Папарацци сфотографировали, как пара держалась за руки и целовалась.

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