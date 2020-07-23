Анна Седокова выходит замуж в третий раз

Карина Бондаренко Люди 06:17, 23.07.2020 Обновлено: 06:34, 23.07.2020

Украинская певица Анна Седокова приняла предложения руки и сердца от латвийского баскетболиста Яниса Тимма.

Она рассказала поклонниками о предстоящей свадьбе на своей странице в Instagram. Седокова также показала фото с возлюбленным.

"Я обещаю тебе стать самой лучшей женой для тебя и только для тебя, лучшим другом и партнером, лучшей мамой нашим детям. Я благодарю Бога за каждую секунду с тобой и скучаю каждую секунду без тебя. Ты моя вечность. И я сказала тебе ДА . Да, я выйду за тебя, самый лучший мужчина во всей Вселенной", – написала певица.

У Анны Седоковой это будет третий брак.

Скриншот
Анна Седокова в Instagram

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Анна Седокова откровенно рассказала об изменах первого мужа, известного футболиста, от которого она родила старшую дочь.

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