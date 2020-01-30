Анна Седокова своим смехом взбесила зрителей

Поведение и внешность певицы Анны Седоковой подвергли критике после ее участия в одном из шоу.

В частности, пользователям сети не понравился ее смех в программе "Понты", в которой бывшая участница группы ВИА ГРА приняла участие.

Смотреть момент на 6:18.

Также под шквал критических заявлений попала и внешность девушки – в комментариях считают, что Седокова "перестаралась" с плаcтическими операциями.

"Аня, твой новый смех не прижился в теле, имплантируй другой; Седакова даже боится засмеяться, такое ощущение, что переживает за пластику; Когда смеялась Седокова, я почему-то подумал, что так должны были смеяться гейши пару веков назад (хотя я мало что знаю о гейшах и родился не так уж и давно); Фуууу седакова с операциями перестаралась и превратилась с симпатичной в стремненькую; Я один переживал весь выпуск, что у Седаковой взорвутся щёки???" – пишут подписчики

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