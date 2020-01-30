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30 января • обновлено в 17:46
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Анна Седокова своим смехом взбесила зрителей

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Поведение и внешность певицы Анны Седоковой подвергли критике после ее участия в одном из шоу.

В частности, пользователям сети не понравился ее смех в программе "Понты", в которой бывшая участница группы ВИА ГРА приняла участие.

Смотреть момент на 6:18.

Также под шквал критических заявлений попала и внешность девушки – в комментариях считают, что Седокова "перестаралась" с плаcтическими операциями.

"Аня, твой новый смех не прижился в теле, имплантируй другой; Седакова даже боится засмеяться, такое ощущение, что переживает за пластику; Когда смеялась Седокова, я почему-то подумал, что так должны были смеяться гейши пару веков назад (хотя я мало что знаю о гейшах и родился не так уж и давно); Фуууу седакова с операциями перестаралась и превратилась с симпатичной в стремненькую; Я один переживал весь выпуск, что у Седаковой взорвутся щёки???" – пишут подписчики

Анна Седокова своим смехом взбесила зрителей
Анна Седокова своим смехом взбесила зрителей
Анна Седокова своим смехом взбесила зрителей
Анна Седокова своим смехом взбесила зрителей
Анна Седокова своим смехом взбесила зрителей

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