Анна Седокова раскрыла секрет роскошной фигуры
Украинская певица Анна Седокова, которая сейчас живет и работает в России, раскрыла секрет своей роскошной фигуры.
Так, по словам звезды, держать себя в форме ей помогает специальная диета и спорт. Об этом Седокова рассказал в своих Instagram-сторис.
"Я придерживаюсь интервального голодания: отказываюсь от еды на 20 часов, а затем ем в отведенные для этого четыре часа. Результат – минус три килограмма за месяц, приятное потерянное ощущение голода. Оказалось, жизнь без завтрака существует... Также для поддержания фигуры я бегаю, делаю упражнения: планка и вакуум", – рассказала певица.
Седокова отметила, что весит сейчас 65 килограммов при росте 172 сантиметра. Она добавила, что планирует сбросить еще пять килограммов.
Анна Седокова также подтвердила тот факт, что делает уколы красоты.
"Я очень хочу быть сексуальной даже в старости и своими мимическими морщинами не сильно дорожу" – резюмировала она.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Анна Седокова засветила большую грудь в белье на улице.