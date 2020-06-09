Седокова показала нежное видео с бойфрендом и российскими звездами

Украинская певица Анна Седокова, которая живет в России, сняла нежное и романтическое видео. Оно посвященно всем людям, которым пришлось проводить карантин, вызванный пандемиеей коронавируса, вдали от любимых и родных людей.

Видео на песню "Теплее" звезда опубликовала в Instagram и на YouTube.

В своем посте 37-летняя Седокова поблагодарила 27-летнего возлюбленного-баскетболиста Яниса Тимма за поддержку. Несмотря на жаркие отношения пары, Анна проводит карантин в России, а спортсмен на родине – в Латвии.

Также в видео снялись такие звезды как DJ Smash, украинская модель Алина Байкова, музыкант Михаил Марвин, певец Анатолий Цой и другие.

"Теперь нам точно станет теплее, от того, что наконец мы можем встречаться со своими близкими и родными! За карантин мы многое переосмыслили и научились ценить то, что у нас есть. Мы точно стали лучше и вспомнили, что такое скучать по близким, не имея возможности собраться вместе. В такой чудесный день я рада представить вам свой новый клип "Теплее". Больше тысячи людей прислали нашей команде свои видеочаты с родными. В этом клипе столько любви и он такой настоящий, что мне правда кажется, что это моя лучшая работа. В нем снялось более пол сотни человек и я благодарю каждого, кто прислал мне своё видео. Я вас очень люблю. Вместе теплее", –подписала видео Седокова.

Пользователи сети поблагодарили Анну и отметили, что видео получилось очень нежным и теплым.

"Очень душевно, стало теплее", "Самый милый клип", "Очень круто. Мурашки по коже", – пишут поклонники звезде под видео.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Анна Седокова откровенно рассказала об изменах первого мужа, известного футболиста, от которого она родила старшую дочь.

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