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15 октября • обновлено в 14:09
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Анне Хилькевич — 33: как менялась звезда "Универа"

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Российской актрисе, звезде сериала "Универ. Новая общага" Анне Хилькевич во вторник, 15 октября, исполняется 33 года.

Так, артистка начала сниматься в кино с 17-ти лет. В связи с этим OBOZREVATEL решил показать, как менялась звезда.

Анна Хилькевич

Анна Хилькевич

Фото из Instagram

Анна Хилькевич родилась 15 октября 1986 года в Санкт-Петербурге. Свою актерскую карьеру она начала в 2003 году. Девушка сыграла небольшие роли в сериалах "Я замыслил побег", "Огнеборцы" и в мелодраме "Сосед". Затем в ее фильмографии появились: сериал "Молоды и счастливы", "Подруга банкира", "Адвокат", "Казаки-разбойники" и "Барвиха".

Анна Хилькевич в юности

Анна Хилькевич в юности

Фото: uznayvse.ru

Анна Хилькевич в фильме "Сосед"

Анна Хилькевич в фильме "Сосед"

Фото: 24smi.org

Анна Хилькевич в сериале "Барвиха"

Анна Хилькевич в сериале "Барвиха"

Фото: 300experts.ru

Анна Хилькевич в сериале "Барвиха"

Анна Хилькевич в сериале "Барвиха"

Фото: 300experts.ru

К 2011 году актриса успела сыграть в двух десятках лент, но широкой известности Анна так и не получила. Хилькевич не сдавалась и продолжала ходить на кастинги. И девушке все-таки улыбнулась удача — она получила одну из ведущих ролей в телевизионном сериале "Универ. Новая общага".

Анна Хилькевич в сериале "Универ. Новая общага"

Анна Хилькевич в сериале "Универ. Новая общага"

Фото: 24smi.org

Анна Хилькевич и Настасья Самбурская

Анна Хилькевич и Настасья Самбурская

Фото: 24smi.org

Анна Хилькевич в сериале "Универ. Новая общага"

Анна Хилькевич в сериале "Универ. Новая общага"

Фото: 24smi.org

Анна Хилькевич с актерами сериала "Универ. Новая общага"

Анна Хилькевич с актерами сериала "Универ. Новая общага"

Фото: igrofilms.ru

Несмотря на занятость в сериале "Универ", Хилькевич успевала участвовать и в других кинолентах. Она появилась в таких успешных проектах, как "Елки-3", "Что творят мужчины", "Отдел", "Максимальный удар". Также отметим, что на счету актрисы съемки для нескольких обложек мужских журналов "MAXIM" (за декабрь 2011 года, август 2015 года) и "Playboy" (за декабрь 2013 года).

Анна Хилькевич в фильме “Елки-2”

Анна Хилькевич в фильме “Елки-2”

Фото: starhit.ru

Анна Хилькевич в фильме "Что творят мужчины"

Анна Хилькевич в фильме "Что творят мужчины"

Фото: movieweb.ru

Анна Хилькевич на обложке журнала "MAXIM" (2011)

Анна Хилькевич на обложке журнала "MAXIM" (2011)

Фото: maximonline.ru

Анна Хилькевич на обложке журнала "Playboy" (2013)

Анна Хилькевич на обложке журнала "Playboy" (2013)

Фото: univertv.org

Анна Хилькевич снялась для журнала

Анна Хилькевич снялась для журнала "MAXIM" (2015)

Фото: maximonline.ru

В 2018 году на экранах появилось две новые киноленты с участием Хилькевич — "Zомбоящик" и "Звоните ДиКаприо!".

Анна Хилькевич в фильме "Звоните ДиКаприо!"

Анна Хилькевич в фильме "Звоните ДиКаприо!"

Фото: vokrug.tv

Анна Хилькевич

Анна Хилькевич

Фото из Instagram

Анна Хилькевич

Анна Хилькевич

Фото из Instagram

Анна Хилькевич

Анна Хилькевич

Фото из Instagram

Анна Хилькевич

Анна Хилькевич

Фото из Instagram

Анна Хилькевич с мужем

Анна Хилькевич с мужем

Фото из Instagram

Анна Хилькевич с детьми

Анна Хилькевич с детьми

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Хилькевич показала фанатам эротическое фото, на котором позировала топлес. Поклонники телезвезды раскритиковали ее за излишнюю откровенность и нелепый образ.

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Персона
Анна Хилькевич
Место
Россия
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