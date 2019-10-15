Анне Хилькевич — 33: как менялась звезда "Универа"

Российской актрисе, звезде сериала "Универ. Новая общага" Анне Хилькевич во вторник, 15 октября, исполняется 33 года.
Так, артистка начала сниматься в кино с 17-ти лет. В связи с этим OBOZREVATEL решил показать, как менялась звезда.
Анна Хилькевич
Фото из Instagram
Анна Хилькевич родилась 15 октября 1986 года в Санкт-Петербурге. Свою актерскую карьеру она начала в 2003 году. Девушка сыграла небольшие роли в сериалах "Я замыслил побег", "Огнеборцы" и в мелодраме "Сосед". Затем в ее фильмографии появились: сериал "Молоды и счастливы", "Подруга банкира", "Адвокат", "Казаки-разбойники" и "Барвиха".
Анна Хилькевич в юности
Фото: uznayvse.ru
Анна Хилькевич в фильме "Сосед"
Фото: 24smi.org
Анна Хилькевич в сериале "Барвиха"
Фото: 300experts.ru
Анна Хилькевич в сериале "Барвиха"
Фото: 300experts.ru
К 2011 году актриса успела сыграть в двух десятках лент, но широкой известности Анна так и не получила. Хилькевич не сдавалась и продолжала ходить на кастинги. И девушке все-таки улыбнулась удача — она получила одну из ведущих ролей в телевизионном сериале "Универ. Новая общага".
Анна Хилькевич в сериале "Универ. Новая общага"
Фото: 24smi.org
Анна Хилькевич и Настасья Самбурская
Фото: 24smi.org
Анна Хилькевич в сериале "Универ. Новая общага"
Фото: 24smi.org
Анна Хилькевич с актерами сериала "Универ. Новая общага"
Фото: igrofilms.ru
Несмотря на занятость в сериале "Универ", Хилькевич успевала участвовать и в других кинолентах. Она появилась в таких успешных проектах, как "Елки-3", "Что творят мужчины", "Отдел", "Максимальный удар". Также отметим, что на счету актрисы съемки для нескольких обложек мужских журналов "MAXIM" (за декабрь 2011 года, август 2015 года) и "Playboy" (за декабрь 2013 года).
Анна Хилькевич в фильме “Елки-2”
Фото: starhit.ru
Анна Хилькевич в фильме "Что творят мужчины"
Фото: movieweb.ru
Анна Хилькевич на обложке журнала "MAXIM" (2011)
Фото: maximonline.ru
Анна Хилькевич на обложке журнала "Playboy" (2013)
Фото: univertv.org
Анна Хилькевич снялась для журнала "MAXIM" (2015)
Фото: maximonline.ru
В 2018 году на экранах появилось две новые киноленты с участием Хилькевич — "Zомбоящик" и "Звоните ДиКаприо!".
Анна Хилькевич в фильме "Звоните ДиКаприо!"
Фото: vokrug.tv
Анна Хилькевич
Фото из Instagram
Анна Хилькевич
Фото из Instagram
Анна Хилькевич
Фото из Instagram
Анна Хилькевич
Фото из Instagram
Анна Хилькевич с мужем
Фото из Instagram
Анна Хилькевич с детьми
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Хилькевич показала фанатам эротическое фото, на котором позировала топлес. Поклонники телезвезды раскритиковали ее за излишнюю откровенность и нелепый образ.
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