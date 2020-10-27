Анита Луценко показала фото фигуры без ретуши: в сети ажиотаж

Украинский фитнес-тренер Анита Луценко поделилась с поклонниками фото и видео своей утонченной фигуры.

Так, на своей странице в Instagram тренер выставила несколько снимков и провела опрос среди подписчиков, какое фото лучше – отретушированное или без обработки.

"Я за фото без ретуши и цветокоррекции (1), а подруги, любительницы "пошаманить" над фото, за 2", – написала звезда.

Анита Луценко показала фото фигуры без ретуши Instagram Аниты Луценко

Популярный фитнес-тренер Анита Луценко показала снимки фигуры без ретуши Instagram Аниты Луценко

Анита Луценко поделилась с поклонниками фото фигуры без ретуши Instagram Аниты Луценко

Пользователи сети в восторге от фигуры Луценко и считают, что снимки без ретуши намного лучше.

"Первое фото лучше второго!", "Первое сочнее", "Вариант первый лучше", "Я за реальность больше. В данном случае очень хорошо получилось без ретуши", – комментируют поклонники.

Пользователи сети в восторге от фигуры Луценко без ретуши Instagram Аниты Луценко

Подписчики Аниты Луценко восхитились снимками ее фигуры без ретуши Instagram Аниты Луценко

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский фитнес-тренер Анита Луценко посоветовала, что нужно делать до и после беременности, чтобы восстановить фигуру после родов.