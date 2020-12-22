Анита Луценко о выборе Мишиной в финале "Холостячки": отдалась самому рискованному

Украинская фитнес-тренер, эксперт по похудению Анита Луценко выразила свое мнение относительно выбора Ксении Мишиной в финале шоу "Холостячка", который раскритиковали большинство зрителей.

Так, на личной странице в Instagram знаменитость призналась, что пересмотрела весь проект и осталась в восторге. Однако, по словам Луценко, если бы она была на месте Ксении, то осталась бы с Алексеем Тригубенко после шоу. Фитнес-тренер также добавила, что не осуждает выбор Мишиной, который она сделала в пользу Александра Эллерта.

"В соцсетях осуждают Ксению Мишину за ее выбор в шоу "Холостячка". К слову, я бы выбрала Лешу, так как это очень логично. Особенно со стороны. Думаю, что будущей девушке очень повезет с ним. Но одновременно с этим я безумно счастлива за Ксению! Она смогла отключить мысль, что "так надо", "социально правильно и надежно", и отдалась самому важному и рискованному делу – любви", – заявила Луценко.

Также знаменитость поделилась своей историей любви. Она отметила, что когда-то среди всех "правильных" поклонников, почувствовала своего мужа, с которым до сих пор невероятно счастлива.

"Я не перестаю уже несколько лет повторять, что я безумно счастлива, что когда-то не пошла на компромисс с собой и не согласилась на предложение, когда мужчины были хорошими, с деньгами и амбициями. Я тогда чувствовала, что что-то не то, нет глубокого. И когда я встретила своего мужа – никаких сомнений не было. Я просто с первого взгляда поняла, что это мой человек. А с теми "правильными", поступив логично, я бы точно уже развелась и была бы зла на жизнь... Лучше месяц в любви, чем 20 лет без", – подытожила она.

Ранее "Холостячка" Ксения Мишина, которая сделала в финале реалити-шоу свой выбор в пользу 34-летнего Александра Эллерта, ответила хейтерам своего избранника. Она заявила, что ей было больно читать большое количество оскорбительных сообщений в свой адрес из-за финала шоу.

Победитель реалити-шоу "Холостячка" Александр Эллерт также резко высказался после финала проекта в сторону хейтеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Эллерт, который стал избранником "Холостячки" Ксении Мишиной, впервые после финала прокомментировал победу. Он признался, что после того, как выключились все камеры, они с главной героиней хотели как можно быстрее "убежать от всех вместе".