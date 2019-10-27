'Лазарев скучает!' Ани Лорак засветилась в компании известных мужчин и всполошила сеть

Украинская певица Ани Лорак, которая переехала и работает в России, поделилась с поклонниками новым снимком из Нью-Йорка (США).

На фото она позирует рядом с российским артистом Филиппом Киркоровым, а также композитором Димитрисом Контопулосом и крупным греческим бизнесменом Илиасом Кокотосом. Соответствующий пост появился на странице украинки в Instagram.

"Однажды в Америке", – подписала она фото. Отметим, многие пользователи сети в комментариях спросили, почему на снимке нет российского певца Сергея Лазарева, который также находится в Соединенных Штатах.

Ани Лорак Соцсети

instagram.com/anilorak

"Не хватает Сережи", "Киркоров одет без вкуса вообще", "Он лишний", "Где ж Серегу потеряли?" "Лазарев скучает!" – пишут в комментариях.

Скрин комментариев

Скрин комментариев

Скрин комментариев

Скрин комментариев

Скрин комментариев

Скрин комментариев

Скрин комментариев

Скрин комментариев

Скрин комментариев

Скрин комментариев

Скрин комментариев

Скрин комментариев

Скрин комментариев

Скрин комментариев

Скрин комментариев

Скрин комментариев

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