Главная Новости
27 октября • обновлено в 18:20
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Лазарев скучает!" Ани Лорак засветилась в компании известных мужчин и всполошила сеть

586 Читать материал на украинском

Украинская певица Ани Лорак, которая переехала и работает в России, поделилась с поклонниками новым снимком из Нью-Йорка (США).

На фото она позирует рядом с российским артистом Филиппом Киркоровым, а также композитором Димитрисом Контопулосом и крупным греческим бизнесменом Илиасом Кокотосом. Соответствующий пост появился на странице украинки в Instagram.

"Однажды в Америке", – подписала она фото. Отметим, многие пользователи сети в комментариях спросили, почему на снимке нет российского певца Сергея Лазарева, который также находится в Соединенных Штатах.

Новости
"День воссоединения?" Режиссер парада Зеленского взял в работу любимицу России Лорак

Ани Лорак

Ани Лорак

Соцсети

'Лазарев скучает!' Ани Лорак засветилась в компании известных мужчин и всполошила сеть

instagram.com/anilorak

"Не хватает Сережи", "Киркоров одет без вкуса вообще", "Он лишний", "Где ж Серегу потеряли?" "Лазарев скучает!" – пишут в комментариях.

'Лазарев скучает!' Ани Лорак засветилась в компании известных мужчин и всполошила сеть

Скрин комментариев

'Лазарев скучает!' Ани Лорак засветилась в компании известных мужчин и всполошила сеть

Скрин комментариев

'Лазарев скучает!' Ани Лорак засветилась в компании известных мужчин и всполошила сеть

Скрин комментариев

'Лазарев скучает!' Ани Лорак засветилась в компании известных мужчин и всполошила сеть

Скрин комментариев

'Лазарев скучает!' Ани Лорак засветилась в компании известных мужчин и всполошила сеть

Скрин комментариев

'Лазарев скучает!' Ани Лорак засветилась в компании известных мужчин и всполошила сеть

Скрин комментариев

'Лазарев скучает!' Ани Лорак засветилась в компании известных мужчин и всполошила сеть

Скрин комментариев

'Лазарев скучает!' Ани Лорак засветилась в компании известных мужчин и всполошила сеть

Скрин комментариев

'Лазарев скучает!' Ани Лорак засветилась в компании известных мужчин и всполошила сеть

Скрин комментариев

'Лазарев скучает!' Ани Лорак засветилась в компании известных мужчин и всполошила сеть

Скрин комментариев

'Лазарев скучает!' Ани Лорак засветилась в компании известных мужчин и всполошила сеть

Скрин комментариев

'Лазарев скучает!' Ани Лорак засветилась в компании известных мужчин и всполошила сеть

Скрин комментариев

'Лазарев скучает!' Ани Лорак засветилась в компании известных мужчин и всполошила сеть

Скрин комментариев

'Лазарев скучает!' Ани Лорак засветилась в компании известных мужчин и всполошила сеть

Скрин комментариев

'Лазарев скучает!' Ани Лорак засветилась в компании известных мужчин и всполошила сеть

Скрин комментариев

'Лазарев скучает!' Ани Лорак засветилась в компании известных мужчин и всполошила сеть

Скрин комментариев

Как сообщал OBOZREVATEL:

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!

Персоны
Ани Лорак Филипп Киркоров
Место
США Нью-Йорк
Теги
шоу-бизнес фотографии Instagram
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel