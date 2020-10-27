Ани Лорак вызвала ажиотаж в сети, показав фото в халате Киркорова

Украинская певица 42-летняя Ани Лорак, которая в настоящее время уехала из страны и живет в России, удивила своих поклонников необычным домашним образом.

Так, на своей странице в Instagram артистка предстала в халате розового цвета с вышивкой от Versace. Такой подарок ей сделал Филипп Киркоров (посмотреть фото можно ниже).

"Уютного, хорошего дня! Сегодня в розовом! Спасибо Филиппу за чудесный подарок!", – написала Лорак.

Ани Лорак показала яркий халат от Киркорова Instagram Ани Лорак

Подписчики певицы не остались равнодушны к такому яркому образу певицы дома. Фанаты засыпали звезду комплиментами.

"Без прочтения подписи фото сразу поняла, что Киркоров вам подогнал халат", "Какая красотка, очень идет розовый цвет! Куколка", "Подарок супер класс! Девчачий! Цвет настроения сегодня – розовый", "Прекрасный подарок! Вам очень к лицу", "Филя красавец", "Красавица и настоящая дива! Я сразу почувствовала, что это от Киркорова. Потому что это его стиль", – пишут поклонники в комментариях.

Ани Лорак покрасовалось в ярком халате от Киркорова Instagram Ани Лорак

Ани Лорак показала поклонникам модный домашний халат от Киркорова Instagram Ани Лорак

Ани Лорак показала модный домашний халат от Киркорова Instagram Ани Лорак

Ани Лорак удивила своих поклонников необычным домашним образом Instagram Ани Лорак

Ани Лорак удивила поклонников ярким подарком от Киркорова Instagram Ани Лорак

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица Маша Гойя призналась, что на самом деле не выходила замуж за бывшего мужа Ани Лорак, продюсера Юрия Фалеса. Когда мужчина сделал ей предложение, артистка отказала.