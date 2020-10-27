Ани Лорак вызвала ажиотаж в сети, показав фото в халате Киркорова

Украинская певица 42-летняя Ани Лорак, которая в настоящее время уехала из страны и живет в России, удивила своих поклонников необычным домашним образом.

Так, на своей странице в Instagram артистка предстала в халате розового цвета с вышивкой от Versace. Такой подарок ей сделал Филипп Киркоров (посмотреть фото можно ниже).

"Уютного, хорошего дня! Сегодня в розовом! Спасибо Филиппу за чудесный подарок!", – написала Лорак.

Подписчики певицы не остались равнодушны к такому яркому образу певицы дома. Фанаты засыпали звезду комплиментами.

"Без прочтения подписи фото сразу поняла, что Киркоров вам подогнал халат", "Какая красотка, очень идет розовый цвет! Куколка", "Подарок супер класс! Девчачий! Цвет настроения сегодня – розовый", "Прекрасный подарок! Вам очень к лицу", "Филя красавец", "Красавица и настоящая дива! Я сразу почувствовала, что это от Киркорова. Потому что это его стиль", – пишут поклонники в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица Маша Гойя призналась, что на самом деле не выходила замуж за бывшего мужа Ани Лорак, продюсера Юрия Фалеса. Когда мужчина сделал ей предложение, артистка отказала.