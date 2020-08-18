Ани Лорак вызвала ажиотаж в сети клипом с 9-летней дочкой

Елена Кордунова Люди 11:51, 18.08.2020 Обновлено: 11:59, 18.08.2020

Украинская певица Ани Лорак, которая в настоящее время проживает в России, презентовала новый клип на песню "Твоей любимой". Видео спровоцировало ажиотаж в сети, так как в нем снялась 9-летняя дочь Лорак София.

Ролик был презентован на официальном YouTube-канале певицы и состоит из 6 коротких видеоисторий о любви (смотрите клип в конце новости).

Съемки в клипе стали дебютной ролью для Софии Налчаджиоглу – девочка сыграла в видео одну из главных ролей.

Дочь Лорак впервые снялась в ее клипе
Пресс-служба артистки

"София мечтает стать актрисой и с большим энтузиазмом поддержала идею сыграть роль в моем новом видео. Это ее первый настоящий актерский дебют! Она часто наблюдает за тем, как я работаю в кадре, но всегда оставалась по ту сторону камеры. Мне кажется, что ее время пришло", – рассказала Ани Лорак.

Дочка Лорак София снялась в ее клипе
Пресс-служба артистки

Режиссером новой видеоработы выступил Радислав Лукин, который уже не первый год работает с артисткой.

"Эта работа получилась очень светлой и эмоциональной, потому что главные роли в ней сыграли не профессиональные актеры, а обычные люди, для которых проявление чувства в кадре имеет подлинную природу. Здесь нет места для драмы. Это рассказ о том, как мало нам нужно для счастья и как много оно может значить. Это история о важности любви в жизни каждого человека", – поделился впечатлениями режиссер.

Лорак в клипе на песню "Твоей любимой"
Пресс-служба артистки
Ани Лорак в новом клипе
Пресс-служба артистки

Пользователи сети бурно отреагировали на новую работу Лорак. Многие из них акцентировали внимание на роли ее дочери в видео.

"Наконец-то клип не похож на предыдущие. Неожиданно было увидеть в нем Сонечку. Она – лучшее, что в нем есть", – расхвалили девочку в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ани Лорак поделилась секретами идеальных форм. Она отметила, что ей пришлось удалить пять продуктов из своего рациона для стройной фигуры.

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