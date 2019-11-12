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12 ноября • обновлено в 09:46
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Копия Мурата: Лорак показала повзрослевшую дочь

2.9т
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Украинская певица Ани Лорак, которая сейчас живет и работает в Москве, показала новое фото с дочкой Соней.

На черно-белом снимке в Instagram знаменитость запечатлена в обнимку вместе с повзрослевшей девочкой.

"Мамы и дочки всегда самые лучшие подружки", - подписала фото Лорак.

Ани Лорак с дочкой

Ани Лорак с дочкой

Инстаграм

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По всей видимости, певица вернулась в Москву после гастролей по городам России. Ведь, как известно, не так давно к Софии прилетал ее папа Мурат Налчаджиоглу, с которым девочка уже давно не виделась.

Мурат Налчаджиоглу с дочкой

Мурат Налчаджиоглу с дочкой

Инстаграм

Примечательно, что с возрастом Соня становится все больше похожа на своего отца. Это неоднократно отмечали и поклонники артистки:

Копия Мурата: Лорак показала повзрослевшую дочь
Копия Мурата: Лорак показала повзрослевшую дочь
Копия Мурата: Лорак показала повзрослевшую дочь
Ани Лорак с дочкой

Ани Лорак с дочкой

Инстаграм

Ани Лорак с дочкой

Ани Лорак с дочкой

Инстаграм

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица Ани Лорак эмоционально прокомментировала скандальный развод с экс-мужем, заявив, что их 8-летняя дочь присутствовала при ссорах.

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Персона
Ани Лорак
Место
Украина
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