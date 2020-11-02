Ани Лорак спровоцировала слухи о помолвке с молодым возлюбленным

Украинская певица Ани Лорак подогрела слухи о тайной помолвке с 27-летним возлюбленным Егором Глебом, новым фото. Поклонники увидели на ее безымянном пальце правой руки обручальное кольцо.

Соответствующий снимок 42-летняя знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она позировала сидя на лестнице в повседневном образе. Лорак с улыбкой смотрела в кадр, как бы ненавязчиво демонстрируя огромное кольцо на безымянном пальце.

Ани Лорак засветила огромное обручальное кольцо Instagram Ани Лорак

Пользователи сети решили, что Лорак и Глеб обручились. Некоторые подписчики певицы сочли, что пара уже тайно сыграла свадьбу.

"Кольцо? Замуж вышла?", "Можно вас поздравить?", "Кому-то предложение сделали?", "Ты помолвлена?", "Когда свадьба? Ждем фото", – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ани Лорак впервые рассказала, как закрутила роман с 26-летним саунд-продюсером Егором Глебом.