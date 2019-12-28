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28 декабря • обновлено в 14:40
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Ани Лорак сообщила о чуде, сняв видео с мужем Заворотнюк

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Певица Ани Лорак сообщила о чуде, сняв видео с мужем Анастасии Заворотнюк фигуристом Петром Чернышевым.

Видео Ани Лорак опубликовала в сторис Инстаграм.

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Певица побывала на одном из ледовых представлений, которые устраивает фигуристка Татьяна Навка (жена пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова).

"Красивая сказка о любви. Это чудо. Приятно слышать свой голос в лице Татьяны Навки", - прокомментировала Ани Лорак эпизод из представления.

Ани Лорак сообщила о чуде, сняв видео с мужем Заворотнюк

Петр Чернышев выступает в одной из главных ролей в ледовом спектакле "Спящая красавица".

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году стало известно о тяжелой болезни Заворотнюк.

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Персоны
Ани Лорак Анастасия Заворотнюк
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