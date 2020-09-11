Ани Лорак сделала моральный выбор в отношении России, – Кириленко

Украинская певица Ани Лорак сделала свой политический и нравственный выбор по отношению к Российской Федерации.

Такое мнение в эфире программы "Острый вопрос" на телеканале Obozrevatel TV высказал вице-премьер-министр Украины в 2014-2019 годах Вячеслав Кириленко.

"Я думаю, Ани Лорак – фактически российская звезда. У нее, возможно, еще украинское гражданство, может, уже русское. Но, по моему мнению, она сделала свой политический выбор и профессиональный также", – отметил он.

По его словам, на сегодняшний день вся профессиональная деятельность Лорак связана с Россией и возможностями, которые она может дать исполнителю.

Вместе с тем Кириленко напомнил, что "Российская Федерация, как известно, по отношению к Украине – страна-агрессор". В этом контексте он заметил: "Здесь возникает моральный вопрос. На который, как мне кажется, она тоже дала ответ".

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