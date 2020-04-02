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2 апреля • обновлено в 12:54
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Ани Лорак разгромили из-за внешнего вида. Фото

3.4т
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Украинская певица Ани Лорак, которая сейчас живет и работает в Москве, поделилась новым снимком, вызвав споры в сети.

Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в белом халате перед зеркалом.

Ани Лорак

Ани Лорак

Фото: instagram/anilorak

"Наш мир – это зеркало наших мыслей", – написала Лорак.

Ани Лорак

Ани Лорак

Фото: instagram/anilorak

Отметим, что некоторые пользователи сети написали множество комплиментов Лорак, в то время как другие раскритиковали внешность певицы.

"Изуродовала себя ботоксом!" Лорак разгромили из-за внешнего вида. Фото
"Изуродовала себя ботоксом!" Лорак разгромили из-за внешнего вида. Фото
"Изуродовала себя ботоксом!" Лорак разгромили из-за внешнего вида. Фото
"Изуродовала себя ботоксом!" Лорак разгромили из-за внешнего вида. Фото
"Изуродовала себя ботоксом!" Лорак разгромили из-за внешнего вида. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ани Лорак поделилась новым фото с Сергеем Лазаревым и поздравила артиста с днем рождения.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Кристина Долматова
Персона
Ани Лорак
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
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