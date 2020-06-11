Ани Лорак раскрыла секрет идеальной фигуры и назвала свой топ-5 "запрещенных" продуктов

Известная украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, поделилась секретами идеальных форм.

В комментарии GRAZIA она отметила, что ей пришлось удалить пять продуктов из своего рациона для стройной фигуры.

По словам артистки, утром она ест вареные яйца с салатом, а на обед – бульон, после – курицу или рыбу, но обязательно с овощами. Кроме этого, Лорак говорит, что пьет много воды в перерывах между едой.

Ани Лорак не принимает в пищу 5 продуктов Instagram Ани Лорак

Меньше всего питается певица вечером – до 19:00.

"Это может быть салатик: редис, помидор, огурец и кусочки сыра, которые можно обжарить. Иногда я добавляю креветки (вареные или жареные)", – рассказала она.

Артистка отметила, что на ужин любит съесть салат, который посыпает орешками. Также она призналась, кто научил ее правильно питаться:

"Это все подсказала мой диетолог. Она раскрыла мне правило "экватора": когда человек пересекает границу 15 часов дня, это означает, что он переходит в другую фазу – фазу подготовки ко сну. Организм начинает работать медленнее. Это надо чувствовать, слушать свое тело и помогать ему".

В то же время Лорак сообщила, что утром может съесть и сладкий зефир, но уже после 15:00 пытается употреблять только легкую пищу.

5 продуктов, которые никогда не ест Ани Лорак

Певица также считает, что есть продукты, которые не приносят пользы нашему организму, поэтому она решила от них отказаться.

По ее мнению, бесполезным является белый хлеб и сахар.

"Исключением для меня иногда бывает хачапури с сыром... Глюкоза нам нужна, но она есть в меде, фруктах, других натуральных продуктах. В чистом виде сахар – это ужас", – сказала она.

Лорак считает, что ненужной в рационе является соль.

"Чрезмерное употребление соли – большой вред для нашего организма. Но здесь я не могу похвастаться хорошим поведением: я очень люблю соленые бочковые помидоры, всегда себе немного подсаливаю салаты. Я борюсь с этой дурной привычкой и восхищаюсь теми, кто может жить без соли", – добавила она.

Певица очень любит сладкое Instagram Ани Лорак

Артистка также не советует употреблять в больших количествах копчености и консервированные продукты, ведь "это очень вредно для фигуры".

"Надо постараться питаться свежей пищей. То, что готовится при тебе. А все консервированное, замороженное или то, что хранится в холодильнике по полгода, однозначно имеет в составе бесполезные элементы для нашего организма", – отметила она.

Лорак призналась, что иногда балует себя сладким.

"Обожаю торты "Наполеон" и "Медовик", люблю мороженое, ягоды – иногда себе все это позволяю", – говорит она.

Также артистка рассказала, что есть блюдо, ради которого может отказаться от чего угодно.

"На первом месте у меня картофель: ради него, пожаренного с лучком и с грибочками, я могу отказаться от чего угодно", – отметила звезда.

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