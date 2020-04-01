"Женитесь уже!" Лорак взбудоражила сеть новым фото с Лазаревым

Украинская певица Ани Лорак поделилась новым фото с Сергеем Лазаревым и поздравила артиста с днем рождения.

Так, снимок она опубликовала на своей странице в Instgaram. На нем Лорак позировала в роскошном концертном костюме синего цвета, а Лазарев – в черном костюме.

Сергей Лазарев и Ани Лорак Фото: znaj.ua

"С днем рождения, мой дорогой, талантливый, трудолюбивый друг! Ты отличный артист и папа для своих деток! Будь счастлив, любим и береги свое доброе сердце", – написала певица.

Сергей Лазарев и Ани Лорак Фото: instagram/anilorak

Пользователи сети также поздравили Сергея с днем рождения. Кроме того, они отметили, Лорак и Лазарев прекрасно смотрятся вместе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ани Лорак озадачила поклонников новым фото. На своей странице в Instagram она показала, как позировала в белом платье, напоминающем свадебное, из-за чего на артистку посыпались вопросы.

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