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1 апреля • обновлено в 20:32
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Ани Лорак показала фото с Лазаревым: в сети заговорили об отношениях артистов

1.9т
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Украинская певица Ани Лорак поделилась новым фото с Сергеем Лазаревым и поздравила артиста с днем рождения.

Так, снимок она опубликовала на своей странице в Instgaram. На нем Лорак позировала в роскошном концертном костюме синего цвета, а Лазарев – в черном костюме.

Сергей Лазарев и Ани Лорак

Сергей Лазарев и Ани Лорак

Фото: znaj.ua

"С днем рождения, мой дорогой, талантливый, трудолюбивый друг! Ты отличный артист и папа для своих деток! Будь счастлив, любим и береги свое доброе сердце", – написала певица.

Сергей Лазарев и Ани Лорак

Сергей Лазарев и Ани Лорак

Фото: instagram/anilorak

Пользователи сети также поздравили Сергея с днем рождения. Кроме того, они отметили, Лорак и Лазарев прекрасно смотрятся вместе.

"Женитесь уже!" Лорак взбудоражила сеть новым фото с Лазаревым
"Женитесь уже!" Лорак взбудоражила сеть новым фото с Лазаревым
"Женитесь уже!" Лорак взбудоражила сеть новым фото с Лазаревым
"Женитесь уже!" Лорак взбудоражила сеть новым фото с Лазаревым

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ани Лорак озадачила поклонников новым фото. На своей странице в Instagram она показала, как позировала в белом платье, напоминающем свадебное, из-за чего на артистку посыпались вопросы.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Кристина Долматова
Персоны
Сергей Лазарев Ани Лорак
Теги
Новости России шоу шоу-бизнес
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