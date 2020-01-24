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24 января • обновлено в 09:35
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Ани Лорак нашла двойника

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Неординарный исполнитель родом из Казахстана Янис Каменидис перепел песню популярной украинской певицы Ани Лорак "Ухожу", которую она выпустила в дуэте с Мишей Марвином.

Видео этого он опубликовал в сториз на своей странице в Instagram.

Отмечается, что трек "Ухожу" представили публике буквально на днях, и теперь Лорак собирает положительные отзывы о нем от поклонников.

Среди прочих откликнулся и Янис.

В 2016 году Каменидис участвовал в украинском шоу "Голос" под псевдонимом Yanis Stone, и уже тогда отличался необычным внешним видом:

Сейчас ему около 27 лет, и он развивает себя как певца, перепевая популярные треки в образе исполнителя.

Чтобы спеть "Ухожу", он тоже загримировался, подражая образу Ани Лорак, какой он ее видит:

Ранее он уже, в частности, перепевал песню Аллы Пугачевой "Опять метель", и покрасил лицо в синий:

Это песня не могла не появиться здесь. С наступающим! 🎄❤️ ⠀ ⠀ ——————————————————————— #RussianSingers @russiansingers #musically_cover @singer.ru #cover_talant @cover_talant #ringtOn #acapella #singerslive @singers.live @topvocalist @ringt0n #rington #rington_tv @rington_tv #musicalrussia #talant_best #musicru_tv #rutalant #rucover @rucover #сингер #yanis_sings @alla_orfey @orbakaite_k #опятьметель #аллапугачева #кристинаорбакайте #пугачева #орбакайте @meladzemusic #константинмеладзе #меладзе

Публикация от 𝙔𝙖𝙣𝙞𝙨 𝙎𝙩𝙤𝙣𝙚👩🏻‍🎤 (@yanis_stone)

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