Ани Лорак нашла двойника

Неординарный исполнитель родом из Казахстана Янис Каменидис перепел песню популярной украинской певицы Ани Лорак "Ухожу", которую она выпустила в дуэте с Мишей Марвином.

Видео этого он опубликовал в сториз на своей странице в Instagram.

Отмечается, что трек "Ухожу" представили публике буквально на днях, и теперь Лорак собирает положительные отзывы о нем от поклонников.

Среди прочих откликнулся и Янис.

В 2016 году Каменидис участвовал в украинском шоу "Голос" под псевдонимом Yanis Stone, и уже тогда отличался необычным внешним видом:

Сейчас ему около 27 лет, и он развивает себя как певца, перепевая популярные треки в образе исполнителя.

Чтобы спеть "Ухожу", он тоже загримировался, подражая образу Ани Лорак, какой он ее видит:

Ранее он уже, в частности, перепевал песню Аллы Пугачевой "Опять метель", и покрасил лицо в синий:

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