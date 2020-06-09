Ани Лорак и ее бывший муж поздравили дочь с 9-летием: как выглядит именинница. Фото

Дочь украинской певицы Ани Лорак, которая живет в России, празднует сегодня, 9 июня, свой девятый день рождения. Теплые поздравления для девочки ее родители оставили в сети.

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу обнародовали праздничные фото и видео в Instagram.

"Все самые нежные объятия любви, все звёзды на небе светят для тебя, моя принцесса София! С Днём рождения, моя доченька! Будь счастлива всегда!", – подписала фото Каролина.

На снимке София позирует со звездной мамой возле пианино.

Ани Лорак с дочкой Instagram Ани Лорак

Счастливый папа, Мурат Налчаджиоглу, также разместил фото и видео с дочерью-именинницей, благодаря которым можно проследить, как сильно выросла и изменилась София.

Мурат Налчаджиоглу с дочкой Instagram Мурата Налчаджиоглу

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что украинская певица Ани Лорак, которая живет в России, нанесла удар по бывшему мужу, отобрав у него бизнес на территории России.

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