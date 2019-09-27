Ани Лорак — 41: самые откровенные фото скандальной певицы

Скандальная украинская певица Ани Лорак, которая переехала в Россию, в пятницу, 27 сентября, празднует свой день рождения.

Так, артистке исполняется 41 год. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает посмотреть подборку из самых откровенных снимков звезды.

Ани Лорак празднует день рождения Фото из Instagram

Ани Лорак (настоящее имя – Каролина Куек - Ред.) родилась 27 сентября 1978 года в городе Кицмань Черновицкой области. Первой ступенькой к славе стала победа на конкурсе "Первоцвет". Это событие значимо также благодаря знакомству Лорак с продюсером Юрием Фалесой.

Соблазнительная Ани Лорак Фото из Instagram

Ани Лорак в откровенном боди Фото из Instagram

Соблазнительная Ани Лорак Фото из Instagram

Ани Лорак сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

В 1995 году Каролина впервые стала известной под псевдонимом "Ани Лорак", приняв участие в программе "Утренняя звезда". В том же году переехала в Киев. Отметим, что первый альбом певицы вышел в 1996 году ("Хочу летать"). Следующий "Я вернусь" был выпущен в 1998 году. А альбомы певицы "Там, де ти є" (2001) и "Анi Лорак" (2004) стали золотыми. Также среди альбомов артистки: "Smile" (2005), "Розкажи" (2006), "15" (2007), "Shady Lady" (2008), "Солнце" (2009) и "Зажигай сердце" (2013).

Ани Лорак засветила грудь Фото из Instagram

Ани Лорак в соблазнительной ночнушке Фото из Instagram

Ани Лорак сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

В 2008 году Ани Лорак приняла участие в "Евровидении". Выступив с песней Филиппа Киркорова "Shady Lady", певица завоевала второе место. Звание заслуженной артистки Украины Лорак получила в 1999 году. А народной артисткой стала в 2008.

Ани Лорак без белья Фото из Instagram

Соблазнительная Ани Лорак Фото из Instagram

Ани Лорак сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Кроме занятий музыкой, Каролина проявила себя как незаурядная актриса. Снялась в нескольких музыкальных фильмах (например, "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Безумный день или женитьба Фигаро", "Красная шапочка"). Также артистка озвучила героев нескольких мультфильмов.

Ани Лорак засветила грудь Фото из Instagram

Ани Лорак в откровенном купальнике Фото из Instagram

Соблазнительная Ани Лорак Фото из Instagram

Напомним, в 2014 году, несмотря на начало агрессии России в Украине и аннексии Крыма РФ, Лорак продолжала ездить за российскими наградами и выступать на концертах в стране-агрессоре. Такая позиция очень не понравилась украинским активистам. 3 августа 2014 года певица должна была дать концерт в одесском клубе "Ибица". Однако тогда выступление артистки спровоцировало массовые беспорядки, которые сопровождались драками и дымовыми шашками.

Соблазнительная Ани Лорак Фото из Instagram

Ани Лорак в откровенном купальнике Фото из Instagram

Ани Лорак сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

После столкновений в Киеве Ани Лорак была вынуждена отменить концерт в Одессе, который был запланирован на 15 февраля 2015 года. Певица долгое время не выступала в Украине.

Ани Лорак сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Ани Лорак продемонстрировала стройную фигуру Фото из Instagram

Ани Лорак в сексуальном боди Фото из Instagram

Соблазнительная Ани Лорак Фото из Instagram

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