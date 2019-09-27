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27 сентября • обновлено в 18:55
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Ани Лорак — 41: самые откровенные фото скандальной певицы

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Скандальная украинская певица Ани Лорак, которая переехала в Россию, в пятницу, 27 сентября, празднует свой день рождения.

Так, артистке исполняется 41 год. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает посмотреть подборку из самых откровенных снимков звезды.

Ани Лорак — 41: самые откровенные фото скандальной певицы

Ани Лорак празднует день рождения

Фото из Instagram

Ани Лорак (настоящее имя – Каролина Куек - Ред.) родилась 27 сентября 1978 года в городе Кицмань Черновицкой области. Первой ступенькой к славе стала победа на конкурсе "Первоцвет". Это событие значимо также благодаря знакомству Лорак с продюсером Юрием Фалесой.

Ани Лорак — 41: самые откровенные фото скандальной певицы

Соблазнительная Ани Лорак

Фото из Instagram

Ани Лорак — 41: самые откровенные фото скандальной певицы

Ани Лорак в откровенном боди

Фото из Instagram

Ани Лорак — 41: самые откровенные фото скандальной певицы

Соблазнительная Ани Лорак

Фото из Instagram

Ани Лорак — 41: самые откровенные фото скандальной певицы

Ани Лорак сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

В 1995 году Каролина впервые стала известной под псевдонимом "Ани Лорак", приняв участие в программе "Утренняя звезда". В том же году переехала в Киев. Отметим, что первый альбом певицы вышел в 1996 году ("Хочу летать"). Следующий "Я вернусь" был выпущен в 1998 году. А альбомы певицы "Там, де ти є" (2001) и "Анi Лорак" (2004) стали золотыми. Также среди альбомов артистки: "Smile" (2005), "Розкажи" (2006), "15" (2007), "Shady Lady" (2008), "Солнце" (2009) и "Зажигай сердце" (2013).

Ани Лорак — 41: самые откровенные фото скандальной певицы

Ани Лорак засветила грудь

Фото из Instagram

Ани Лорак — 41: самые откровенные фото скандальной певицы

Ани Лорак в соблазнительной ночнушке

Фото из Instagram

Ани Лорак — 41: самые откровенные фото скандальной певицы

Ани Лорак сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

В 2008 году Ани Лорак приняла участие в "Евровидении". Выступив с песней Филиппа Киркорова "Shady Lady", певица завоевала второе место. Звание заслуженной артистки Украины Лорак получила в 1999 году. А народной артисткой стала в 2008.

Ани Лорак — 41: самые откровенные фото скандальной певицы

Ани Лорак без белья

Фото из Instagram

Ани Лорак — 41: самые откровенные фото скандальной певицы

Соблазнительная Ани Лорак

Фото из Instagram

Ани Лорак — 41: самые откровенные фото скандальной певицы

Ани Лорак сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Кроме занятий музыкой, Каролина проявила себя как незаурядная актриса. Снялась в нескольких музыкальных фильмах (например, "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Безумный день или женитьба Фигаро", "Красная шапочка"). Также артистка озвучила героев нескольких мультфильмов.

Ани Лорак — 41: самые откровенные фото скандальной певицы

Ани Лорак засветила грудь

Фото из Instagram

Ани Лорак — 41: самые откровенные фото скандальной певицы

Ани Лорак в откровенном купальнике

Фото из Instagram

Ани Лорак — 41: самые откровенные фото скандальной певицы

Соблазнительная Ани Лорак

Фото из Instagram

Напомним, в 2014 году, несмотря на начало агрессии России в Украине и аннексии Крыма РФ, Лорак продолжала ездить за российскими наградами и выступать на концертах в стране-агрессоре. Такая позиция очень не понравилась украинским активистам. 3 августа 2014 года певица должна была дать концерт в одесском клубе "Ибица". Однако тогда выступление артистки спровоцировало массовые беспорядки, которые сопровождались драками и дымовыми шашками.

Ани Лорак — 41: самые откровенные фото скандальной певицы

Соблазнительная Ани Лорак

Фото из Instagram

Ани Лорак — 41: самые откровенные фото скандальной певицы

Ани Лорак в откровенном купальнике

Фото из Instagram

Ани Лорак — 41: самые откровенные фото скандальной певицы

Ани Лорак сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

После столкновений в Киеве Ани Лорак была вынуждена отменить концерт в Одессе, который был запланирован на 15 февраля 2015 года. Певица долгое время не выступала в Украине.

Ани Лорак — 41: самые откровенные фото скандальной певицы

Ани Лорак сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Ани Лорак — 41: самые откровенные фото скандальной певицы

Ани Лорак продемонстрировала стройную фигуру

Фото из Instagram

Ани Лорак — 41: самые откровенные фото скандальной певицы

Ани Лорак в сексуальном боди

Фото из Instagram

Ани Лорак — 41: самые откровенные фото скандальной певицы

Соблазнительная Ани Лорак

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Ани Лорак
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