Ани Лорак — 41: самые откровенные фото скандальной певицы

Скандальная украинская певица Ани Лорак, которая переехала в Россию, в пятницу, 27 сентября, празднует свой день рождения.
Так, артистке исполняется 41 год. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает посмотреть подборку из самых откровенных снимков звезды.
Ани Лорак празднует день рождения
Фото из Instagram
Ани Лорак (настоящее имя – Каролина Куек - Ред.) родилась 27 сентября 1978 года в городе Кицмань Черновицкой области. Первой ступенькой к славе стала победа на конкурсе "Первоцвет". Это событие значимо также благодаря знакомству Лорак с продюсером Юрием Фалесой.
Соблазнительная Ани Лорак
Фото из Instagram
Ани Лорак в откровенном боди
Фото из Instagram
Соблазнительная Ани Лорак
Фото из Instagram
Ани Лорак сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
В 1995 году Каролина впервые стала известной под псевдонимом "Ани Лорак", приняв участие в программе "Утренняя звезда". В том же году переехала в Киев. Отметим, что первый альбом певицы вышел в 1996 году ("Хочу летать"). Следующий "Я вернусь" был выпущен в 1998 году. А альбомы певицы "Там, де ти є" (2001) и "Анi Лорак" (2004) стали золотыми. Также среди альбомов артистки: "Smile" (2005), "Розкажи" (2006), "15" (2007), "Shady Lady" (2008), "Солнце" (2009) и "Зажигай сердце" (2013).
Ани Лорак засветила грудь
Фото из Instagram
Ани Лорак в соблазнительной ночнушке
Фото из Instagram
Ани Лорак сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
В 2008 году Ани Лорак приняла участие в "Евровидении". Выступив с песней Филиппа Киркорова "Shady Lady", певица завоевала второе место. Звание заслуженной артистки Украины Лорак получила в 1999 году. А народной артисткой стала в 2008.
Ани Лорак без белья
Фото из Instagram
Соблазнительная Ани Лорак
Фото из Instagram
Ани Лорак сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Кроме занятий музыкой, Каролина проявила себя как незаурядная актриса. Снялась в нескольких музыкальных фильмах (например, "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Безумный день или женитьба Фигаро", "Красная шапочка"). Также артистка озвучила героев нескольких мультфильмов.
Ани Лорак засветила грудь
Фото из Instagram
Ани Лорак в откровенном купальнике
Фото из Instagram
Соблазнительная Ани Лорак
Фото из Instagram
Напомним, в 2014 году, несмотря на начало агрессии России в Украине и аннексии Крыма РФ, Лорак продолжала ездить за российскими наградами и выступать на концертах в стране-агрессоре. Такая позиция очень не понравилась украинским активистам. 3 августа 2014 года певица должна была дать концерт в одесском клубе "Ибица". Однако тогда выступление артистки спровоцировало массовые беспорядки, которые сопровождались драками и дымовыми шашками.
Соблазнительная Ани Лорак
Фото из Instagram
Ани Лорак в откровенном купальнике
Фото из Instagram
Ани Лорак сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
После столкновений в Киеве Ани Лорак была вынуждена отменить концерт в Одессе, который был запланирован на 15 февраля 2015 года. Певица долгое время не выступала в Украине.
Ани Лорак сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Ани Лорак продемонстрировала стройную фигуру
Фото из Instagram
Ани Лорак в сексуальном боди
Фото из Instagram
Соблазнительная Ани Лорак
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 января Ани Лорак официально развелась с мужем Муратом Налчаджиоглу, с которым прожила в браке почти 10 лет.
Причиной разрыва отношений стала измена Мурата, которая попала на видео с молодой моделью Яной Беляевой.
Информация о том, что певица решила развестись, появилась в октябре 2018 года.
Иск в суд был подан 4 декабря 2018 года, а первое заседание состоялось 24 декабря.
Брат певицы рассказал подробности, уточнив, что дочь София после развода должна остаться с матерью.
1 февраля Лорак впервые появилась на публике после официального разрыва, показав счастливое фото.
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