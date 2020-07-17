Ангела Меркель отмечает 66-летие: 10 фото, на которых канцлера Германии не узнать

Анна Паскевич, Алина Мельник Люди 07:00, 17.07.2020

Канцлер Германии Ангела Меркель 17 июля отмечает свой день рождения. Так, ей исполняется 66 лет.

Ангела Меркель не раз возглавляла рейтинг самых влиятельных женщин мира по версии Forbes, ее часто называют "новой железной леди" Европы. Ко дню рождения политика OBOZREVATEL решил показать архивные ее фото, чтобы вспомнить ту Ангелу Меркель, о которой сейчас мало кто помнит.

Ангела Меркель в юности
Time
Ангела Меркель, 1996 год
Getty Images
Министр по охране окружающей среды Ангела Меркель с визитом на ЧАЭС, февраль 1996 года
Getty Images
Ангела Меркель выпивает с избирателями в Дюссельдорфе, 1999 год
Getty Images
Портрет Ангелы Меркель – министра по делам женщин и молодежи, 1991 год
Getty Images
Ангела Меркель с визитом в детский дом во время своей избирательной кампании в бундестаг, 3 ноября 1990 года
Getty Images
Ангела Меркель и ее муж Иоахим Зауэр в кинотеатре в Берлине, 7 ноября 1999 года
Getty Images
Ангела Меркель и премьер-министр Норвегии в театре Осло, 2008 год
Getty Images
Ангела Меркель и ее муж Иоахим Зауэр на каникулах в Италии, 11 апреля 2006 года
Getty Images
Ангела Меркель с 1991 по 2014 год
Pinterest

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Ангела Меркель заявила, что "Северный поток-2" должен быть достроен.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Зеленский выступил с трибуны перед Радой и президентами Украины

ВСУ уничтожили на Донбассе опорный пункт "Л/ДНР": ликвидированы 7 террористов. Видео

Россия устроила демарш в ОБСЕ из-за Украины и покинула заседание

Выявляет вирус за минуту: в Израиле разработали экспресс-тест на COVID-19

Пищанская возглавила АМКУ: в каких скандалах замешана