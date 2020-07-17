Ангела Меркель отмечает 66-летие: 10 фото, на которых канцлера Германии не узнать

Канцлер Германии Ангела Меркель 17 июля отмечает свой день рождения. Так, ей исполняется 66 лет.

Ангела Меркель не раз возглавляла рейтинг самых влиятельных женщин мира по версии Forbes, ее часто называют "новой железной леди" Европы. Ко дню рождения политика OBOZREVATEL решил показать архивные ее фото, чтобы вспомнить ту Ангелу Меркель, о которой сейчас мало кто помнит.

Ангела Меркель в юности Time

Ангела Меркель, 1996 год Getty Images

Министр по охране окружающей среды Ангела Меркель с визитом на ЧАЭС, февраль 1996 года Getty Images

Ангела Меркель выпивает с избирателями в Дюссельдорфе, 1999 год Getty Images

Портрет Ангелы Меркель – министра по делам женщин и молодежи, 1991 год Getty Images

Ангела Меркель с визитом в детский дом во время своей избирательной кампании в бундестаг, 3 ноября 1990 года Getty Images

Ангела Меркель и ее муж Иоахим Зауэр в кинотеатре в Берлине, 7 ноября 1999 года Getty Images

Ангела Меркель и премьер-министр Норвегии в театре Осло, 2008 год Getty Images

Ангела Меркель и ее муж Иоахим Зауэр на каникулах в Италии, 11 апреля 2006 года Getty Images

Ангела Меркель с 1991 по 2014 год Pinterest

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Ангела Меркель заявила, что "Северный поток-2" должен быть достроен.