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29 января • обновлено в 14:23
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Анфиса Чехова задумалась о кардинальной перемене внешности

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Знаменитая российская ведущая и артистка Анфиса Чехова размышляла об очень нестандартном изменении внешности.

На своей странице в Instagram она высказывалась о возможной смене прически.

Отмечается, что на днях ведущая опубликовала свое старое фото, сделанное для журнала во времена, когда она носила челку.

Снимок навел ее на мысли вернуть такую прическу.

В комментариях Анфисе в шутку предложили побрить наголо голову, а та ответила, что на полном серьезе об этом иногда задумывается:

Анфиса Чехова задумалась о кардинальной перемене внешности

Впрочем, поход к парикмахеру в итоге обошелся без кардинальных изменений, но кто знает, когда Чехова снова захочет сменить имидж.

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