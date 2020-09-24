Анфиса Чехова: я очень любила украинский Крым и не приезжаю в "российский"

Российская телеведущая Анфиса Чехова, которой в 2017 году запретили въезд в Украину из-за гастролей на Донбассе, призналась, что является аполитичной и не рискует посещать оккупированный Крым, чтобы не получить еще один запрет.

В интервью YouTube-программе "Ходят слухи" 42-летняя знаменитость рассказала, что ей очень больно из-за того, что она не может приехать в Украину. Ей даже иногда снится, как ее пустили в страну и она бесконечно этому радуется (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я в курсе всех версий обеих сторон. Но я не забирала Крым у Украины, поэтому я ничего не могу здесь поделать. Я очень любила украинский Крым. Я не приезжаю в "российский" Крым, потому что иначе мне будет еще один запрет на въезд в Украину", – отметила Чехова.

Телеведущая добавила, что родилась в Москве, но имеет украинские корни. Она сравнила две страны со своими родителями и объяснила, что не может выбирать между отцом и матерью.

"Моя прабабушка из Украины. Все, что между нами произошло, это большая боль. Вот расстались страны, я не могу ничего сделать и выбрать. А мне к папе или к маме? Почему я должна выбирать? Я хочу любить и ту, и другую сторону", – отметила Чехова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Чехова выпустила тематические футболки о коронавирусе, чем разозлила сеть. На странице магазина звезды сообщалось, что стоимость такой футболки составляет 3490 рублей (1280 грн).