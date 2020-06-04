Анджелине Джоли – 45: какие трагедии пережила звезда на пути к славе

В четверг, 4 июня 2020 года голливудской звезде Анджелине Джоли исполнилось 45 лет.

Анджелина Джоли – одна из самых известных актрис в мира, обладательница "Оскара" и "Золотого глобуса", секс-символ, красивейшая женщина мира по версии всемирных таблоидов. Судьба актрисы не всегда была такой завидной: в юности Анджелина преследовала мысль покончить с собой. OBOZREVATEL решил вспомнить, какие трагедии пришлось пережить актрисе на пути к славе.

Анджелина Джоли UAinfo

Детство Энджи

Анджелина Джоли родилась 4 июня 1974 года в семье актеров, где часто возникали ссоры на почве измен отца. Когда девочке был год, родители оформили развод.

Анджелина всегда испытывала тягу к актерскому мастерству и ее карьера началась уже в 7 лет со съемок в эпизоде фильма "В поисках выхода". Она училась в киношколе Ли Страсберга, в 14 лет уже выступала на подиуме и снялась в клипах Rolling Stones и Ленни Кравица, а в 16 лет начала выступать в театре.

Юная Анджелина Джоли dosegn.org

Бисексуальность, наркотики и психологические проблемы

В подростковом возрасте у Джоли начало существенно меняться психоэмоциональное состояние – Анджелина, которая всегда росла замкнутым ребенком из-за проблем в семье, стала наносить на свое тело порезы ножом, а один раз чуть не умерла, задев важную артерию.

Анджелина Джоли dosegn.org

Это "отрезвило" молодую актрису и послужило толчком для переосмысления жизни. Девушка стала много читать, пытаясь разобраться в себе. Позже Анджелину настигла другая проблема: девушка приняла для себя важное решение начать модельную карьеру и стала усиленно худеть, что привело ее к диагнозу анорексия, с которой Джоли боролась длительное время.

Анджелина Джоли сейчас

Помимо этого, молодая Анджелина Джоли – обладательница взрывного и упертого характера – всячески пыталась демонстрировать "взрослость": в достаточно юном возрасте она привела в дом мужчину и представила матери, как своего гражданского мужа.

Анджелина Джоли dosegn.org

Мать Анджелины не стала возражать – наоборот, постаралась поддержать ее. После этого будущая звезда попыталась соблазнить возлюбленного своей матери, что привело к "смертельной" обиде на дочь. В тот момент семья отказалась от Джоли и она начала употреблять наркотики.

Анджелина Джоли в юности dosegn.org

Еще больше скандалов вокруг личной жизни подогревали высказывания Джоли о своей бисексуальности. Самым известным стал роман актрисы со своей партнершей по фильму "Ложный огонь" Дженни Шимицу, имеющий американо-японское происхождение. Из состояния, близкого к суициду, Анджелину вытащил ее старший брат, который закончил учебу в киношколе и позвал участвовать сестру в своих проектах. В очередной раз Энджи поняла, что ее призвание – кино.

Анджелина Джоли с братом Shtuki-Druki

Анджелина Джоли Shtuki-Druki

Пик славы и онкология

Оглушительная слава настигла актрису после выхода фильма "Мистер и миссис Смит" в 2005 году. На съемочной площадке она познакомилась с Бредом Питтом, а вскоре пара объявила о помолвке. Перед этим Питт разорвал свои прошлые отношения с Дженифер Энистон. Любовная история главных актеров только подогрела интерес зрителей к ленте.

Анджелина Джоли и Бред Питт Shtuki-Druki

В 2007 году умерла мать Джоли от рака яичников, от той же болезни, что и бабушка актрисы. Сдав необходимые анализы, врачи диагностировали злокачественный ген, способный вызвать онкологию и у голливудской звезды. Анджелина Джоли впала в депрессию, долгое время страдала от панических атак, а в 2013 году приняла решение удалить молочные железы и яичники.

Анджелина Джоли сейчас

Интересно, Анджелина Джоли является одной из самых татуированных знаменитостей, на ее теле насчитывается порядка 20-ти татуировок.

Анджелина Джоли сейчас

Анджелина Джоли с детьми

Анджелина Джоли сейчас

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