Анджелине Джоли — 44: самые сексуальные фото легендарной актрисы

Культовая голливудская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли во вторник, 4 июня, отмечает свой день рождения.

Так, артистке исполняется 44 года. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает посмотреть подборку из самых соблазнительных снимков звезды.

Кинематографическая биография Анджелины Джоли началась в 1982 году: 7-летняя девочка снялась в эпизоде комедии "В поисках выхода".

Анджелина Джоли Фото: narodna-pravda.ua

На экраны Джоли вернулась в 1993 году: 18-летняя актриса получила роль человекоподобного робота по имени Казелла "Кэш" Риз в низкобюджетном фантастическом боевике "Киборг 2: Стеклянная тень". Особой славы этот фильм Анджелине не принес. Следующая ее роль была в фильме "Хакеры", где она повстречалась с британским актером Джонни Ли Миллером — своим будущим первым мужем.

Анджелина Джоли Фото: instagram/angelinajolieofficial

Анджелина Джоли Фото: instagram/angelinajolieofficial

Анджелина Джоли Фото: instagram/angelinajolieofficial

Новости Брэд Питт и Анджелина Джоли не могут договориться об опеке над детьми

Настоящее признание пришло к Джоли в 1997 году после участия в телевизионном фильме "Джордж Уоллес" — тогда ее номинировали на телевизионную премию "Эмми", а также она получила "Золотой глобус".

Анджелина Джоли Фото: instagram/angelinajolieofficial

Анджелина Джоли Фото: instagram/angelinajolieofficial

Анджелина Джоли Фото: instagram/angelinajolieofficial

В 1999 году Анджелина снялась в биографической драме "Прерванная жизнь". Артистка правдоподобно сыграла психически больную Сюзанну Кейсен, попавшую в психиатрическую лечебницу после неудавшегося суицида. За эту работу Джоли вручили статуэтку "Оскар".

Анджелина Джоли Фото: instagram/angelinajolieofficial

Анджелина Джоли Фото: instagram/angelinajolieofficial

Анджелина Джоли Фото: instagram/angelinajolieofficial

Среди наиболее известных фильмов с участием Анджелины — блокбастеры "Лара Крофт: Расхитительница гробниц", "Мистер и миссис Смит", "Турист", "Малефисента" и многие другие. Отметим, что во время съемок кинокартины "Мистер и миссис Смит" Джоли познакомилась с актером Бредом Питтом, за которого в последствии вышла замуж.

Анджелина Джоли Фото: instagram/angelinajolieofficial

Анджелина Джоли Фото: instagram/angelinajolieofficial

Сейчас Анджелина Джоли продолжает активно сниматься в кино, много времени посвящает социальной работе в статусе Посла доброй воли ООН, а также воспитывает шестерых детей, трое из которых — приемные.

Анджелина Джоли Фото: instagram/angelinajolieofficial

Анджелина Джоли Фото: instagram/angelinajolieofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появились шокирующие детали о причинах развода Анджелины Джоли и Бреда Питта.

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