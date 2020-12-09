Анджелина Джоли заговорила о насилии в семье. Видео

Голливудская актриса, режиссер и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли дала несколько советов женщинам, которые боятся стать жертвами домашнего насилия в период новогодних праздников.

Соответствующее видеообращение было опубликовано изданием Harpers Bazaar. Джоли порекомендовала потенциальным жертвам заранее согласовать с другом или членом семьи кодовое слово. В случае угрозы оно послужит знаком к действию и помочь им (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Поговорите с кем-нибудь. Постарайтесь найти союзников. Будьте на связи в чрезвычайных ситуациях. Вы вместе с другом или членом семьи можете придумать кодовое слово на тот случай, если вы окажетесь в чрезвычайной ситуации и не сможете рассказать о ней по телефону... Есть еще центры по борьбе с абьюзом и религиозные организации, они тоже помогут оказать помощь. Главное, будьте осторожны", – заявила Джоли.

В своей речи Анджелина также обратилась к тем, кто может быть свидетелем подобных драматичных ситуаций. Она сказала, что людям, которым доверяют информацию о жестоком обращении, следует "относиться к этому серьезно и стоять на стороне жертв, прислушаться к ним, а не осуждать".

"Постарайтесь понять огромное эмоциональное, финансовое и юридическое давление, с которым они, вероятно, столкнутся, учитывая тот факт, что их заставляют хранить молчание о том, что с ними произошло. И имейте в виду, что они вполне могут страдать от психологической травмы и посттравматического стрессового расстройства", – сказала актриса.

Кроме того, звезда отметила необходимость самообразования и посоветовала тщательно исследовать тему домашнего насилия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американская актриса Анджелина Джоли рассказала о насилии над детьми во время самоизоляции.