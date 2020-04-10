Анджелина Джоли рассказала о насилии над детьми во время самоизоляции

Американская актриса Анджелина Джоли высказалась о последствиях самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

Так, знаменитость опубликовала открытое письмо для журнала Time.

Анджелина Джоли Getty

В своем обращении Джоли призвала обратить внимание на детей, которые растут в неблагополучных семьях.

"Изоляция жертвы от семьи или друзей – это хорошо известная тактика контроля со стороны абьюзеров, а это означает, что социальное дистанцирование, необходимое для прекращения распространения COVID-19, будет непреднамеренно подпитывать прямой рост психологических травм и страданий детей, находящихся в трудной ситуации", – пишет Джоли.

Анджелина Джоли со своими детьми Getty

По мнению актрисы, в связи с карантином дети лишены возможности скрыться где-либо или получить помощь от других людей:

"Школы являются жизненно важной возможностью, а также щитом, обеспечивающим защиту для детей, которые живут в неблагополучной среде. В условиях изоляции взрослые люди будут обращать меньше внимания на их ситуацию. Ведь в случаях жестокого обращения с детьми в Службу защиты детей чаще всего звонят третьи стороны, такие как учителя, инструкторы, координаторы внешкольных программ и тренеры".

Анджелина Джоли Gettу

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Анджелина Джоли заявила, что две ее дочери подверглись хирургическому вмешательству.