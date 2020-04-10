Главная Новости
10 апреля • обновлено в 18:06
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Анджелина Джоли рассказала о насилии над детьми во время самоизоляции

2.9т
Читать материал на украинском

Американская актриса Анджелина Джоли высказалась о последствиях самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

Так, знаменитость опубликовала открытое письмо для журнала Time.

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли

Getty

В своем обращении Джоли призвала обратить внимание на детей, которые растут в неблагополучных семьях.

"Изоляция жертвы от семьи или друзей – это хорошо известная тактика контроля со стороны абьюзеров, а это означает, что социальное дистанцирование, необходимое для прекращения распространения COVID-19, будет непреднамеренно подпитывать прямой рост психологических травм и страданий детей, находящихся в трудной ситуации", – пишет Джоли.

Анджелина Джоли со своими детьми

Анджелина Джоли со своими детьми

Getty

По мнению актрисы, в связи с карантином дети лишены возможности скрыться где-либо или получить помощь от других людей:

"Школы являются жизненно важной возможностью, а также щитом, обеспечивающим защиту для детей, которые живут в неблагополучной среде. В условиях изоляции взрослые люди будут обращать меньше внимания на их ситуацию. Ведь в случаях жестокого обращения с детьми в Службу защиты детей чаще всего звонят третьи стороны, такие как учителя, инструкторы, координаторы внешкольных программ и тренеры".

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли

Gettу

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Анджелина Джоли заявила, что две ее дочери подверглись хирургическому вмешательству.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Анна Михно
Персона
Анджелина Джоли
Место
США
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
1
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 2203.

    Вылечились: 61. Умерли: 69.

  • В мире заболели более 1,6 миллиона человек, погибли – более 95 тысяч.

  • Медики обнаружили неожиданный симптом коронавируса: на вид – обычное покраснение.

  • В Закарпатской области и на Волыни усилили карантин и запретили жителям выходить из дома в ближайшие выходные.

  • По прогнозу МВД Украины, Европа и мир будут закрыты для туризма еще год.

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги