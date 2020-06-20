Анджелина Джоли назвала причину развода с Брэдом Питтом

Голливудская актриса Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом.

Об этом звезда рассказала в интервью журналу Vogue. По словам Джоли, она решилась на такой шаг ради благополучия своих детей.

"Я ушла от него ради благополучия моей семьи. Это решение было правильным. Я все еще сосредоточена на заживлении ран моих детей. Некоторые воспользовались моим молчанием, поэтому дети видят ложь о себе в СМИ, но я им напоминаю, что они знают свою правду и себя настоящих. Эти шестеро – очень смелые, очень сильные молодые люди", – сказала актриса.

Анджелина Джоли

Напомним: Брэд Питт и Анджелина Джоли поженились в 2014 году, а в 2019-м уже расторгли брак. Звездная пара воспитывает шестерых детей: 18-летнего Мэддокса, 16-летнего Пакса, 15-летнюю Захару, 12-летнюю Шайло и 11-летних Нокса и Вивьен Джоли-Питт.

Анджелина Джоли с детьми

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что после громкого развода с Анджелиной Джоли голливудский актер Брэд Питт закрутил роман с духовной целительницей и дизайнером ювелирных изделий Сэт Хари Халсой.