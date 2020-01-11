Помогла стать звездой? Как выглядит таинственная богатая жена Малахова

Популярный российский телеведущий Андрей Малахов 11 января отмечает свой день рождения.

Так, ему исполняется 48 лет. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает узнать, чем сейчас занимается ведущий и как выглядит его таинственная жена Наталья Шкулева.

Андрей Малахов popbio.ru

Андрей Малахов родился 11 января 1972 года в городе Апатиты Мурманской области России. Он окончил школу с серебряной медалью, получил музыкальное образование по классу скрипки.

С красным дипломом окончил факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова в 1995 году, также окончил юридический факультет Российского государственного гуманитарного университета.

Андрей Малахов в молодости life.ru

Андрей Малахов в молодости popbio.ru

Андрей Малахов был ведущим многих проектов на российском телевидении. Так, самые известные из них – "Большая стирка" (вел с 2001 по 2004 год) и "Пусть говорят" (с 2005 по 2017 год).

С 2007 по декабрь 2019 года Андрей Малахов был главным редактором глянцевого журнала "StarHit".

В июле 2017 года стало известно, что Малахов не вернется на "Первый канал" в новом телесезоне в связи с внутренним конфликтом в команде ток-шоу "Пусть говорят". По слухам, ведущий покинул ток-шоу из-за резко увеличившегося числа выпусков на политические темы.

Но в августе 2017-го издание Elle сообщило, что Андрей Малахов покидает "Пусть говорят" из-за того, что уходит в "декретный отпуск", так как его жена, Наталья Шкулева, беременна.

"Сплетник"

Спустя несколько месяцев, говоря об уходе с "Первого канала", сам Малахов заявил, что руководство телеканала даже после того, как он стал популярным, продолжало видеть в нем "мальчика, подающего кофе", а не "человека, не только умеющего что-то делать еще, но и несущего золотые яйца для канала", что и стало причиной смены места работы.

Отметим, что личная жизнь Малахова всегда интересовала поклонниц. Первой любовью Малахова была девушка по имени Лиза. Она жила в Швейцарии и была старше на 14 лет. Вместе они прожили в Москве около семи лет, но Лиза скучала по Швейцарии и звала с собой Малахова, который не хотел уезжать. В итоге пара рассталась. Лиза уехала в Швецию и в скором времени покончила жизнь самоубийством, выбросившись из окна.

instagram.com/malakhov007

После этого Андрей Малахов долгое время жил в состоянии депрессии и не хотел надолго сходиться с женщинами. При этом ему приписывали романы с бизнесвумен Мариной Кузьминой, актрисой Еленой Кориковой, светской львицей Маргаритой Буряк и певицей Анной Седоковой. Еще до брака журналист выпустил книгу "Мои любимые блондинки" (2006).

Жена Андрея Малахова Наталья Шкулева, с которой он состоит в браке с 2011 года, является издателем российской версии журнала "Elle". Ее отец – журналист и владелец издательств Виктор Шкулев, которого называют покровителем Малахова.

Андрей Малахов и Наталья Шкулева Natasha Shkuleva / Instagram

Андрей Малахов и Наталья Шкулева Natasha Shkuleva / Instagram

Андрей Малахов и Наталья Шкулева Natasha Shkuleva / Instagram

О Шкулевой часто говорят как о тайне за семью печатями, поскольку многие не понимают, откуда взялась супруга звездного ведущего.

В 2009 году пара впервые появилась вместе на свадьбе Евгения Плющенко и Яны Рудковской. Уже через два года Малахов и Шкулева тайно поженились, не приглашая никаких гостей, а просто арендовав зал в Версальском дворце в Париже для самых близких людей.

Андрей Малахов и Наталья Шкулева Getty Images

15 ноября 2017 года Наталья Шкулева родила сына Александра. Помимо наследника, у телеведущего есть крестные дети – это дочь и сын Филиппа Киркорова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2019 года Андрея Малахова внесли в базу данных украинского волонтерского сайта "Миротворец". Это произошло 12 июля, после того, как шоумен выступил в роли ведущего на скандальном телемосте "Надо поговорить", что транслировался на пропагандистском телеканале "Россия 1".

При этом ранее Малахов записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он заявил, что во время телемоста якобы хотел рассказать, что именно россияне читали, слушали, смотрели, носили и ели за те пять лет, пока не общались с украинцами.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram