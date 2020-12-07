Украинский дизайнер Андре Тан впервые рассказал о смерти близкого человека – крестной мамы. Модельер признался: о том, что женщина скончалась, ему сообщили за несколько минут до показа.

Такими подробностями Андре Тан поделился во время съемок реалити-шоу "Супер топ-модель по-украински". Дизайнер стал приглашенным звездным экспертом недели. Он рассказал участникам историю, чтобы показать на своем примере – личные проблемы не должны влиять на качество работы. Об этом OBOZREVATEL сообщила пресс-служба Нового канала.

"Мой самый родной человек – крестная мама. О том, что она скончалась, мне сообщили буквально за 10 минут до показа. Я не мог отменить шоу. И не устраивал истерик, потому что понимал: сейчас мне нужно отработать, показ должен быть закончен. И только после этого можно решать личные вопросы", – заявил Андре Тан.

К слову, в восьмом выпуске шоу "Супер Топ-модель по-украински" участницы увидят своих родителей. Однако не все девушки смогут справиться с эмоциями от встречи с близкими. Кого из участниц с головой поглотят личные проблемы, и чья работа будет худшей на этой неделе – узнаете уже 7 декабря в 19:00 в эфире Нового канала.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Супер Топ-модель по-украински" покинули сразу две участницы. После командировки в Херсонскую область с проекта ушли Саша Кугат и Марго Верховцева.