Андре Тан переболел коронавирусом: дизайнер чуть не лишился бизнеса

Украинский дизайнер Андре Тан переболел коронавирусом.

Об этом звезда сообщил в интервью, которое вышло 9 октября на YouTube.

Тан признался, что он заболел коронавирусом еще во время начала пандемии, когда он вернулся с Парижа.

"Сначала заболел я, потом заболела Алина – супруга моя, потом – Соня – наша дочь. Я был в Париже и, видно, оттуда его привез. Мне было несладко", – сообщил дизайнер.

Андре Тан переболел коронавирусом. Instagram

Как рассказывал Тан, он отказался от госпитализации и лечился от коронавируса дома.

"Ко мне приезжала полиция, проверяла, дома ли я. Я в больницу не лег, так как у меня большой дом", – поделился звезда.

Также знаменитость отметил, что не афишировал факт заражения коронавирусом, опасаясь, что это может сказаться на продажах.

"У нас были онлайн-продажи, и я подумал: зачем это людям? Хотел, чтобы они себя не накручивали. Поэтому первый месяц был для меня очень тяжелый. Потом я понял, что это реальность и нужно что-то делать. Надо брать себя за макушку и вытягивать из этого кризиса", – рассказывал Тан.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты шоу "Топ-модель по-украински" заразились коронавирусом.