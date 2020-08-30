В России умер создатель мультфильма "Смешарики"

В России 30 августа умер художественный руководитель мультфильма "Смешарики" Анатолий Прохоров.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил аниматор, номинант на премию "Оскар" Константин Бронзит, назвав Прохорова своим главным учителем.

Известно, что Прохорову было 72 года. Причины смерти мультипликатора и продюсера пока не сообщаются.

Анатолий Прохоров. vokrug.tv

В группе компаний "Рики", которая является материнской компанией студии компьютерной анимации "Петербург", выразили соболезнования в связи со смертью основателя студии, передает "Газета.ру".

"Анатолий Валентинович всегда был очень позитивным, энергичным идейным вдохновителем... Благодаря его вере и творческому вкладу появились "Смешарики", над которыми он продолжал работать до последнего дня жизни. Для нашей команды он был не просто художественным руководителем, коллегой, но другом, учителем и наставником", – сказано в заявлении сотрудников.

Анатолий Прохоров родился в 1948 году в Осло, окончил физический факультет МГУ. Он – организатор Клуба пластического искусства СССР и анимационной студии "Пилот".

Был руководителем российского анимационного сериала "Смешарики" с 2003 года.

В 1991 году Прохоров получил золотую награду Международного кинофестиваля в Лос-Анджелесе за работу над мультфильмом "Охотник", четыре года спустя завоевал гран-при МКФ в Монреале за мультфильм "Гагарин".

Также в числе его наград премия "ТЭФИ" (2001) за лучшую юмористическую программу ("Тушите свет") и премия "Ника" (1996) за лучший анимационный фильм года ("Братья Пилоты").

Пост Константина Бронзита в Facebook. Скриншот

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