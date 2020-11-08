Анатолий Анатолич заболел коронавирусом и рассказал о симптомах

Телеведущий Анатолий Анатолич (настоящая фамилия Яцечко) сообщил, что заболел коронавирусом.

Звезда признался, что еще утром в пятницу у него поднялась температура и появились первые признаки ОРВИ. Он незамедлительно связался с врачом и отправился сдать ПЦР-тест, который оказался позитивным.

"Я проснулся перед эфиром "Ранку з Україною" и почувствовал, будто повысилась температура. Оказалось, что у меня 37,6... сразу связался с каналом и семейным врачом... Сегодня второй день, но никаких симптомов, кроме легкой головной боли, у меня нет. Температура сегодня тоже в норме. Надеюсь, что так будет и дальше", – рассказал Анатолич.

Анатолий Анатолич с Лилией Ребрик . Instagram Анатолия Анатолича

Сейчас вся семья ведущего находится на самоизоляции, а сам Анатолич изолирован отдельно. Звезда поделился, что его жена и дети чувствуют себя хорошо, и планируют сдать тест на COVID-19 в течение недели.

Кроме того, Анатолич сообщил о своем диагнозе всем, с кем контактировал в последние несколько дней, и, как оказалось, это большой круг людей.

"Открою секрет: среди них есть даже несколько министров. Надеюсь, что от меня никто не заразился. Переживаю за других людей даже больше, чем за себя",– поделился ведущий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анатолич откровенно рассказал, как убили его отца.