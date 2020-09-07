Телеведущий Анатолич откровенно рассказал, как вел корпоратив у сына Януковича

Телеведущий Анатолий Анатолич рассказал, как однажды вел корпоратив по случаю дня рождения сына бывшего президента Украины Виктора Януковича – Виктора Януковича-младшего.

Подробностями артист поделился в интервью изданию "ГОРДОН", отметив, что узнал имя именника только на самом мероприятии. До этого ему не говорили, к кому он едет на праздник, а сама дорога к месту его проведения была очень запутанной. К слову, телеведущий подчеркнул, что праздник состоялся еще во время президентства Януковича.

"Мне позвонили и сказали: "Так и так, корпоратив". Не сказали у кого, только что это в Донецке. Я ответил, что без проблем. Я знал, что, если не говорят имя, значит, у кого-то из известных людей... Я прилетел в Донецк, меня забрали на машине и повезли в Мариуполь. Я подумал: "Блин, чего туда?" Приехали в Мариуполь, там меня забрали другие люди и повезли в Урзуф. Там есть турбазы, и одна из турбаз принадлежала семье президента. Приезжаем мы на эту турбазу, мне говорят, что сегодня день рождения у сына Януковича, что на нем будут только близкие друзья, караоке и артисты", – рассказал Анатолич.

Анатолий Анатолич и Виктор Янукович-младший. коллаж

Он также добавил, что неожиданно для него, выступления всех звезд отменили, ведь именинник и гости "захотели петь караоке сами". Но несмотря на это, артистам заплатили гонорар, и они улетели обратно домой. Что касается самого телеведущего, то он просто предоставил первое слово и первый тост сыну Януковича, и на этом его работа закончилась.

"Мне кажется, что там должны были выступать Таисия Повалий, Светлана Лобода, может, "ВИА Гра" еще... Начинается мероприятие, ко мне подходят организаторы и говорят: "Отменили все выступления звезд, никого не будет". Я говорю: "Чего?" – "Решили петь караоке сами". Всем раздали гонорары, но никто не поет. Все сидели в Мариуполе – и улетели обратно... Я же, когда началось мероприятие, предоставил первое слово имениннику, и первый тост, который, по сути, был длиной час. Это был тост от именинника про всех гостей, мол, вот мой друг и так далее. После каждой истории все выпивали. Я просто стоял. В конце этого тоста все уже были в состоянии для караоке, а я понял, что все, моя работа закончилась. То есть на этом корпоративе я просто вышел и передал микрофон имениннику", – признался Анатолич.

Телеведущий также вспомнил, что гости и именинник веселились и исполняли композиции из репертуара российского певца Григория Лепса, пели песню "Спят курганы темные".

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