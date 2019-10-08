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8 октября • обновлено в 09:57
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Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

4.1т Читать материал на украинском

Российскую актрису Анастасию Заворотнюк, которая борется с раком, выписали из столичной больницы.

Об этом сообщает Telegram-канал "Mash". По данным инсайдеров, артистка в течение месяца находилась на лечении в клинике "Европейский медицинский центр". Сейчас она все еще пребывает в тяжелом состоянии, однако родные Заворотнюк сообщили врачам, что она продолжит лечение в другом медучреждении.

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Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк

Фото: rbc.ua

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Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
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