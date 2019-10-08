Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

Российскую актрису Анастасию Заворотнюк, которая борется с раком, выписали из столичной больницы.
Об этом сообщает Telegram-канал "Mash". По данным инсайдеров, артистка в течение месяца находилась на лечении в клинике "Европейский медицинский центр". Сейчас она все еще пребывает в тяжелом состоянии, однако родные Заворотнюк сообщили врачам, что она продолжит лечение в другом медучреждении.
Анастасия Заворотнюк
Фото: rbc.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
4 октября стало известно, что Заворотнюк погасила все долги.
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