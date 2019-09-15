Рак у Заворотнюк: как выглядит ее маленькая дочь и другие дети

У звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк, которая может быть тяжело больна, есть трое детей: 22-летняя Анна, 18-летний Майкл и Мила, которой нету еще и года.

OBOZREVATEL собрал фотографии наследников актрисы. Стоит отметить, что старших детей Заворотнюк родила от бывшего мужа, бизнесмена Дмитрия Стрюкова. А маленькую Милу от фигуриста Петра Чернышева.

Анастасия Заворотнюк с мужем и детьми Фото: hellomagazine.com

Сын и дочь Заворотнюк от первого брака Фото: hellomagazine.com

Дочь Заворотнюк и Чернышева Фото: hellomagazine.com

Позже Заворотнюк обвиняли в том, что она не сама родила Милу, а воспользовалась услугами суррогатной матери.

Анастасия Заворотнюк с мужем и дочерью Милой Фото: hellomagazine.com

Муж Заворотнюк с мужем и дочерью Фото: hellomagazine.com

Анастасия Заворотнюк с дочерью Милой Фото: hellomagazine.com

Анастасия Заворотнюк с дочерью Анной Фото: hellomagazine.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Москве умерла звезда сериалов "Бригада" и "Моя прекрасная няня" Александра Назарова. Актрисе было 80 лет.

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