Главная Новости
16 сентября • обновлено в 01:59
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Рак у Заворотнюк: как выглядит ее маленькая дочь и другие дети

244 Читать материал на украинском

У звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк, которая может быть тяжело больна, есть трое детей: 22-летняя Анна, 18-летний Майкл и Мила, которой нету еще и года.

OBOZREVATEL собрал фотографии наследников актрисы. Стоит отметить, что старших детей Заворотнюк родила от бывшего мужа, бизнесмена Дмитрия Стрюкова. А маленькую Милу от фигуриста Петра Чернышева.

Рак у Заворотнюк: как выглядит ее маленькая дочь и другие дети

Анастасия Заворотнюк с мужем и детьми

Фото: hellomagazine.com

Рак у Заворотнюк: как выглядит ее маленькая дочь и другие дети

Сын и дочь Заворотнюк от первого брака

Фото: hellomagazine.com

Рак у Заворотнюк: как выглядит ее маленькая дочь и другие дети

Дочь Заворотнюк и Чернышева

Фото: hellomagazine.com

Новости
Рак последней стадии: звезда "Моей прекрасной няни" попала в реанимацию

Позже Заворотнюк обвиняли в том, что она не сама родила Милу, а воспользовалась услугами суррогатной матери.

Рак у Заворотнюк: как выглядит ее маленькая дочь и другие дети

Анастасия Заворотнюк с мужем и дочерью Милой

Фото: hellomagazine.com

Рак у Заворотнюк: как выглядит ее маленькая дочь и другие дети

Муж Заворотнюк с мужем и дочерью

Фото: hellomagazine.com

Рак у Заворотнюк: как выглядит ее маленькая дочь и другие дети

Анастасия Заворотнюк с дочерью Милой

Фото: hellomagazine.com

Рак у Заворотнюк: как выглядит ее маленькая дочь и другие дети

Анастасия Заворотнюк с дочерью Анной

Фото: hellomagazine.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Москве умерла звезда сериалов "Бригада" и "Моя прекрасная няня" Александра Назарова. Актрисе было 80 лет.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel