Рак у Заворотнюк: как выглядит ее маленькая дочь и другие дети

У звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк, которая может быть тяжело больна, есть трое детей: 22-летняя Анна, 18-летний Майкл и Мила, которой нету еще и года.
OBOZREVATEL собрал фотографии наследников актрисы. Стоит отметить, что старших детей Заворотнюк родила от бывшего мужа, бизнесмена Дмитрия Стрюкова. А маленькую Милу от фигуриста Петра Чернышева.
Анастасия Заворотнюк с мужем и детьми
Фото: hellomagazine.com
Сын и дочь Заворотнюк от первого брака
Фото: hellomagazine.com
Дочь Заворотнюк и Чернышева
Фото: hellomagazine.com
Позже Заворотнюк обвиняли в том, что она не сама родила Милу, а воспользовалась услугами суррогатной матери.
Анастасия Заворотнюк с мужем и дочерью Милой
Фото: hellomagazine.com
Муж Заворотнюк с мужем и дочерью
Фото: hellomagazine.com
Анастасия Заворотнюк с дочерью Милой
Фото: hellomagazine.com
Анастасия Заворотнюк с дочерью Анной
Фото: hellomagazine.com
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Москве умерла звезда сериалов "Бригада" и "Моя прекрасная няня" Александра Назарова. Актрисе было 80 лет.
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