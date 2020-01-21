Анастасия Волочкова выслушала странный тост от Никаса Сафронова

Известной балерине Анастасии Волочковой на праздновании 44-летия художник Никас Сафронов сказал необычный тост, смысл которого остался загадкой.

Никас признался Волочковой, что всегда будет ее любить, назвал красивой, а далее сделал заявление про Фрейда (вероятно, Зигмунда Фрейда – легендарного психоаналитика). Но позже исправил упоминание о Фрейде на заявление про фриков.

Что именно имел ввиду Никас, упоминая Фрейда и фриков, так и не понятно.

"И несмотря… Я всегда буду любить этого красивого человека. Потому что она, мы уже говорили неоднократно, сама достигла тех вершин, и те, кто ругает, завидует, упрекает, это всего лишь Фрейд. Э… фрики", - сказал художник.

Во время тоста Сафронова Волочкова держит в руках небольшую картину, которую, вероятно и подарил ей художник на день рождения.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Анастасия Волочкова показала шпагат в крошечном купальнике и нарвалась на гнев сети.

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