Анастасия Волочкова показала пышную грудь без белья: горячее фото

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова засветила пышную грудь на новом снимке.

Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в белом боди, под которое не надела белье. Свой образ Волочкова дополнила огромными крыльями.

Анастасия Волочкова Фото: instagram/volochkova_art

Анастасия Волочкова засветила пышную грудь Фото: instagram/volochkova_art

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Анастасии Волочковой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Анастасия Волочкова в откровенном купальнике Фото: instagram/volochkova_art

Анастасия Волочкова оголила грудь Фото: instagram/volochkova_art

Анастасия Волочкова сексуально позирует на камеру Фото: instagram/volochkova_art

Соблазнительная Анастасия Волочкова Фото: instagram/volochkova_art

Анастасия Волочкова полностью голая Фото: instagram/volochkova_art

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Волочкова поделилась обнаженным фото. На нем скандальная балерина позировала в купели, прикрыв интимные части тела кусками льда.

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