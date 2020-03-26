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26 марта • обновлено в 02:56
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Анастасия Волочкова показала пышную грудь без белья: горячее фото

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Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова засветила пышную грудь на новом снимке.

Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в белом боди, под которое не надела белье. Свой образ Волочкова дополнила огромными крыльями.

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова

Фото: instagram/volochkova_art

Анастасия Волочкова засветила пышную грудь

Анастасия Волочкова засветила пышную грудь

Фото: instagram/volochkova_art

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Анастасии Волочковой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Анастасия Волочкова в откровенном купальнике

Анастасия Волочкова в откровенном купальнике

Фото: instagram/volochkova_art

Анастасия Волочкова оголила грудь

Анастасия Волочкова оголила грудь

Фото: instagram/volochkova_art

Анастасия Волочкова сексуально позирует на камеру

Анастасия Волочкова сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/volochkova_art

Соблазнительная Анастасия Волочкова

Соблазнительная Анастасия Волочкова

Фото: instagram/volochkova_art

Анастасия Волочкова полностью голая

Анастасия Волочкова полностью голая

Фото: instagram/volochkova_art

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Волочкова поделилась обнаженным фото. На нем скандальная балерина позировала в купели, прикрыв интимные части тела кусками льда.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Анастасия Волочкова
Место
Россия
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