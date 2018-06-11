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"Соперник у нас кретин": Приходько рассказала, как Украине победить Россию

4.4тЧитать новость на украинском

Украина может победить в противостоянии с Российской Федерацией, но для начала ей необходимо заморозить любые отношения с агрессором.

Об этом заявила в эфире программы "Грани войны" на ObozTV украинская певица и волонтер Анастасия Приходько.

"Соперник у нас кретин, с этим все понятно. Он даже воевать не умеет, он трус. Толстый - еще не значит большой. Россия – она "жирнее", больше, но тупая – с населением козлов, которые идут за своим пастухом, которым нравится быть униженными. У них сейчас флешмоб – встаньте на колени перед Путиным. Это недогосударство, биомасса какая-то", - заявила она.

По словам Приходько, Российская Федерация представляет из себя "сошедший с ума непонятный объект". "Очень тяжело понять, что она сотворит в ту или иную минуту", - пояснила она.

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"Мы конечно хотим, чтобы Россия развалилась и понесла ответственность, чтобы все чиновники в Гааге сидели. Но я на 100% знаю, что когда Россия нападает, она проигрывает", - отметила певица.

"Очень бы хотелось, чтобы мировые лидеры нас слышали намного лучше. Я бы хотела, чтобы они в принципе перестали вести какие-либо переговоры, хотелось бы, чтобы мы разорвали и торговые и любые другие отношения с РФ, и это будет первый действительно важный шаг в нашей победе", - заключила Приходько.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Приходько предложила особым образом маркировать украинских артистов, гастролирующих в России.

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Темы
Грани войныРоссийско-украинский конфликтПрямая трансляцияЭфиры Oboz TVВойна на Донбассе
Персона
Анастасия Приходько
Место
Украина
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Коротовский Сергей
Коротовский Сергей
Это баба (не женщина) с пониженной социальной ответственностью!
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