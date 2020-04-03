Анастасии Заворотнюк – 49: как выглядит маленькая дочка больной актрисы

Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая борется с раком, 3 апреля отмечает свой день рождения. Ей исполняется 49 лет.
Как известно, болеющая актриса окружена заботой, вниманием и переживаниями ее близких. Выздоровления Заворотнюк с нетерпением ждут ее мама, муж Петр Чернышов, старшая дочь Анна и младшая, малышка Мила, которая родилась у супругов в 2018 году. О том, как выглядит годовалая девочка, расскажет OBOZREVATEL.
Анастасия Заворотнюк с мужем и дочкой Милой
instagram.com/a_zavorotnyuk
Так, в октябре 2018 года у Анастасии Заворотнюк и ее мужа Петра Чернышова родилась дочь, которую назвали Милой. А спустя год, в сентябре 2019 года стало известно, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание – опухоль головного мозга.
В прессе даже пошли слухи о смерти Анастасии Заворотнюк, но близкие родственники актрисы поспешили опровергнуть их.
От лица всей нашей семьи хотим выразить огромную благодарность друзьям, которые проявили инициативу по созданию аккаунта против лжи и травли в СМИ! Но, к сожалению, Инстаграмм аккаунт @podderzhka_azavorotnyuk заблокировали (на текущий момент он снова активен!). Очень жаль, что такой искренний и массовый единый порыв робототизированная система не смогла переварить! Столько неравнодушных людей к нам присоединилось всего за один день! Увы, восстановить аккаунт пока не удаётся. Мы приняли решение, что будем продолжать прямо здесь. Любим и благодарим всех наших близких и родных, друзей, коллег и всех неравнодушных за поддержку!!! Спасибо Вам @stas_mihailoff @inamikhaylova @igorgulyaevofficial @nikolaibaskov @lamareesvetlanaermolova @evakanchelskiss @eminofficial @navatskiy @zara_music @ann_semenovich @sever_elena @koroleva__star @innamalikova @navkanatalia @evarudneva #противлживсми #анастасиязаворотнюк #заворотнюк
Они попросили журналистов не распространять лживую информацию, а также поблагодарили преданных поклонников Заворотнюк за любовь и поддержку.
В конце 2019 года муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев сразу после окончания ледового шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств" вывел на лед их годовалую дочь Милу. Чернышев взял кроху на руки и вынес ее на ледовую арену, прокатившись с ней по сцене.
Дочь Анастасии Заворотнюк Мила с папой
"КП"
Дочь Анастасии Заворотнюк Мила с папой
"КП"
А в конце февраля 2020 года СМИ России заявили о том, что у Анастасии Заворотнюк хотят забрать дочь из-за того, что муж актрисы не справляется с воспитанием ребенка.
Милу хочет забрать родная мать актрисы Валентина Борисовна, так как Петр Чернышев постоянно находится на работе, чтобы оплатить дорогое лечение супруги.
Анастасия Заворотнюк с дочкой Милой
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Анастасия Заворотнюк с дочкой Милой
hellomagazine.com
Мама Анастасии Заворотнюк с ее дочкой Милой
кадр видео
За Милой же смотрят няни, что не устраивает ее бабушку. Мама Заворотнюк хочет, чтобы девочка ощущала как можно более заботы со стороны родных людей.
Отметим, что всего у Анастасии Заворотнюк трое детей. Помимо годовалой Милы и 24-летней Анни, у актрисы еще есть 19-летний сын Майкл.
Самое дорогое богатство это очень тесные, настоящие родственные связи. Когда есть человек очень близкий тебе по духу, по крови. И не смотря на то, что Майк мой младший брат, я все равно чувствую в нем защиту и опору.✨ ⠀ В детстве мои дружеские чувства и любовь выражались в виде пинков конечно же, но с какой страстью он бежал, когда меня за это хотели наказать и кричал "Не трогайте мою Анечку! Я ее так люблю!", это воспоминание для меня бесценно и очень дорого. Я была не права, могла его обижать, поскольку я была старшая и вредная сестра, но вместе с тем, я с такой теплотой и с такой любовью вспоминаю его маленького. Самое важное и самое главное, чтобы это отношение его ко мне прошло через всю мою жизнь.🤍 ⠀ Конечно же моя сестренка Мила, такая же любовь, но выражается по-другому. Если я ощущаю брата, как мужское плечо и мне хочется рядом с ним чувствовать себя маленькой сестренкой, требующей защиты. А Мила это маленький ангелочек, моя принцесса, чувствую, что это моя младшая сестра и я за нее в ответе. Какая-то другая любовь, нежная, трепетная, даже с какой-то щемящей болью, так хочется ее от всего защитить, уберечь.🕊 ⠀ Майкуша очень интересная личность, я горжусь тем, что он мой брат. У него очень философский склад ума, даже когда он был маленький мы всегда ему пророчили "ну ты точно будешь либо философ, либо психолог". Он умел примирить нас, находил нужные слова, рассуждал очень грамотно. Он очень чуткий, с очень тонкой душой. Очень болезненно воспринимает жизнь, а она порой наносит нам сильные потрясения. И тогда уже мне хочется его защитить от этих ударов судьбы. Он очень любит музыку, сам ее пишет, прекрасно играет на гитаре и сочиняет удивительные стихотворения.💫 ⠀ Иметь братьев и сестер очень ценно, потому что ты никогда не будешь чувствовать одиночество. Очень хочу пройти с ними за руку на протяжении всей жизни и быть всегда друг другу в помощь и поддержкой во всем. Во всяком случае, я хочу приложить к этому все свои усилия.🌷 ⠀ А у вас есть братья и сестры? ❤️
Пока совсем не верится, что мой сын уже не школьник... С праздником тебя, мой выпускник! Такая разная и безумно интересная жизнь у тебя впереди! Мой дорогой сыночек, мне хочется пожелать тебе всего самого наилучшего, что поможет тебе на твоем дальнейшем пути. Я знаю, сколько у тебя умений и талантов, какой огромный в тебе заложен потенциал, и твердо уверена, что ты обязательно добьешься успеха! Ни в чем не сомневайся, верь в себя и смело покоряй этот мир! Мои любимые совсем уже повзрослевшие дети! Самое большое счастье - видеть счастливыми вас!
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
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