Анастасии Заворотнюк – 49: как выглядит маленькая дочка больной актрисы

Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая борется с раком, 3 апреля отмечает свой день рождения. Ей исполняется 49 лет.

Как известно, болеющая актриса окружена заботой, вниманием и переживаниями ее близких. Выздоровления Заворотнюк с нетерпением ждут ее мама, муж Петр Чернышов, старшая дочь Анна и младшая, малышка Мила, которая родилась у супругов в 2018 году. О том, как выглядит годовалая девочка, расскажет OBOZREVATEL.

Анастасия Заворотнюк с мужем и дочкой Милой instagram.com/a_zavorotnyuk

Так, в октябре 2018 года у Анастасии Заворотнюк и ее мужа Петра Чернышова родилась дочь, которую назвали Милой. А спустя год, в сентябре 2019 года стало известно, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание – опухоль головного мозга.

В прессе даже пошли слухи о смерти Анастасии Заворотнюк, но близкие родственники актрисы поспешили опровергнуть их.

Они попросили журналистов не распространять лживую информацию, а также поблагодарили преданных поклонников Заворотнюк за любовь и поддержку.

В конце 2019 года муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев сразу после окончания ледового шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств" вывел на лед их годовалую дочь Милу. Чернышев взял кроху на руки и вынес ее на ледовую арену, прокатившись с ней по сцене.

Дочь Анастасии Заворотнюк Мила с папой "КП"

Дочь Анастасии Заворотнюк Мила с папой "КП"

А в конце февраля 2020 года СМИ России заявили о том, что у Анастасии Заворотнюк хотят забрать дочь из-за того, что муж актрисы не справляется с воспитанием ребенка.

Милу хочет забрать родная мать актрисы Валентина Борисовна, так как Петр Чернышев постоянно находится на работе, чтобы оплатить дорогое лечение супруги.

Анастасия Заворотнюк с дочкой Милой кадр видео

Анастасия Заворотнюк с дочкой Милой hellomagazine.com

Мама Анастасии Заворотнюк с ее дочкой Милой кадр видео

За Милой же смотрят няни, что не устраивает ее бабушку. Мама Заворотнюк хочет, чтобы девочка ощущала как можно более заботы со стороны родных людей.

Отметим, что всего у Анастасии Заворотнюк трое детей. Помимо годовалой Милы и 24-летней Анни, у актрисы еще есть 19-летний сын Майкл.

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