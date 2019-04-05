Актер из "Сватов" брал анализы у Зеленского

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский утром, 5 апреля, сдал анализы в медицинском диагностическом центре Eurolab в Киеве. Выяснилось, что кровь у него взял бывший участник украинского кулинарного шоу "МастерШеф-8" и актер массовки сериала "Сваты" Владислав Кирякулов

На сайте клиники сообщается, что Кирякулов работает в этом медицинском учреждении 10 лет, пишет Аtr.ua.

atr.ua

Отмечается, что Кирякулов работает в клинике массажистом и доктором по общей гигиене.

atr.ua

Кроме того, он принимал участие в 8 сезоне популярного украинского кулинарного шоу "МастерШеф".

atr.ua

Также известно, что Кирякулов снимался в известном сериале "Сваты-5", где сыграл роль в одной из серий ленты. После участия в шоу "МастерШеф", он заявил, что хочет выучить английский язык и отправиться в Голливуд, чтобы сняться в кино в США. Также Кирякулов снимался в фильмах "Україно, goodbye!", "Дублер киллера", "Охота на вервольфа", "Санитар".

kino-teatr.ru

kino-teatr.ru

kino-teatr.ru

kino-teatr.ru

kino-teatr.ru

kino-teatr.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее Зеленский во время вызова действующего главы государства Петра Порошенко на дебаты заявил, что анализы необходимо сдать для того, чтобы доказать украинцам, что среди кандидатов в президенты "нет ни алкоголиков, ни наркоманов".

При этом в штабе Порошенко ответили, что готовы 5 апреля это сделать в медицинской части НСК "Олимпийский".

Однако в команде Зеленского заявили, что их кандидат не будет сдавать анализы в этом месте, поскольку считает, что НСК может быть заангажирован, поэтому призвал назначить любую другую лабораторию.

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