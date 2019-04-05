МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Колье с кристаллами Swarovski Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Люди

Актер из "Сватов" брал анализы у Зеленского

12.9тЧитать материал на украинском

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский утром, 5 апреля, сдал анализы в медицинском диагностическом центре Eurolab в Киеве. Выяснилось, что кровь у него взял бывший участник украинского кулинарного шоу "МастерШеф-8" и актер массовки сериала "Сваты" Владислав Кирякулов

На сайте клиники сообщается, что Кирякулов работает в этом медицинском учреждении 10 лет, пишет Аtr.ua.

Актер из "Сватов" брал анализы у Зеленского

atr.ua

Новости
"Слов нет, одни слюни": Брежнева показала сексуальное видео с российской топ-моделью

Отмечается, что Кирякулов работает в клинике массажистом и доктором по общей гигиене.

Актер из "Сватов" брал анализы у Зеленского

atr.ua

Кроме того, он принимал участие в 8 сезоне популярного украинского кулинарного шоу "МастерШеф".

Актер из "Сватов" брал анализы у Зеленского

atr.ua

Также известно, что Кирякулов снимался в известном сериале "Сваты-5", где сыграл роль в одной из серий ленты. После участия в шоу "МастерШеф", он заявил, что хочет выучить английский язык и отправиться в Голливуд, чтобы сняться в кино в США. Также Кирякулов снимался в фильмах "Україно, goodbye!", "Дублер киллера", "Охота на вервольфа", "Санитар".

Актер из "Сватов" брал анализы у Зеленского

kino-teatr.ru

Актер из "Сватов" брал анализы у Зеленского

kino-teatr.ru

Актер из "Сватов" брал анализы у Зеленского

kino-teatr.ru

Актер из "Сватов" брал анализы у Зеленского

kino-teatr.ru

Актер из "Сватов" брал анализы у Зеленского

kino-teatr.ru

Актер из "Сватов" брал анализы у Зеленского

kino-teatr.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Поделиться в Facebook
3
Комментарии
71
56
Смешно
3
Интересно
5
Печально
12
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Севченко Николай
Севченко Николай
1) Клиника партнера-россиянина Коломойского 2) Клиника фаната Зеленского 3) Принимал анализы актер из Сватов 4) Самое главное (ногти и волосы) - не сдал (именно они покажут накопление наркотиков, а из крови они намного быстрее выходят). Вот это цирк! Очень, блин, честно! Порошенко свои анализы отдал в 4 разных клиники (2 гос и 2 частных).
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Мосин Клим
Мосин Клим
я так понял что анализы теперь будет делать режисер сватов？
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Беркут Інгвар
Беркут Інгвар
кловун пішов до свого ж кловуна
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Блоги / мнения