Актер из "Сватов" брал анализы у Зеленского

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский утром, 5 апреля, сдал анализы в медицинском диагностическом центре Eurolab в Киеве. Выяснилось, что кровь у него взял бывший участник украинского кулинарного шоу "МастерШеф-8" и актер массовки сериала "Сваты" Владислав Кирякулов
На сайте клиники сообщается, что Кирякулов работает в этом медицинском учреждении 10 лет, пишет Аtr.ua.
atr.ua
Отмечается, что Кирякулов работает в клинике массажистом и доктором по общей гигиене.
atr.ua
Кроме того, он принимал участие в 8 сезоне популярного украинского кулинарного шоу "МастерШеф".
atr.ua
Также известно, что Кирякулов снимался в известном сериале "Сваты-5", где сыграл роль в одной из серий ленты. После участия в шоу "МастерШеф", он заявил, что хочет выучить английский язык и отправиться в Голливуд, чтобы сняться в кино в США. Также Кирякулов снимался в фильмах "Україно, goodbye!", "Дублер киллера", "Охота на вервольфа", "Санитар".
kino-teatr.ru
kino-teatr.ru
kino-teatr.ru
kino-teatr.ru
kino-teatr.ru
kino-teatr.ru
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее Зеленский во время вызова действующего главы государства Петра Порошенко на дебаты заявил, что анализы необходимо сдать для того, чтобы доказать украинцам, что среди кандидатов в президенты "нет ни алкоголиков, ни наркоманов".
При этом в штабе Порошенко ответили, что готовы 5 апреля это сделать в медицинской части НСК "Олимпийский".
Однако в команде Зеленского заявили, что их кандидат не будет сдавать анализы в этом месте, поскольку считает, что НСК может быть заангажирован, поэтому призвал назначить любую другую лабораторию.
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