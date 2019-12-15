Известная секс-бомба обнажилась на камеру в образе Санты: горячее фото

Известная откровенными публикациями фотомодель Ана Чери порадовала поклонников пикантным кадром.

Звезда опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой позирует в соблазнительном белье спиной к объективу.

В частности, Чери облачилась в сексуальную комбинацию и шапочку Санты, подготовившись таким образом к Новому году.

Ана Чери в образе Санты instagram/anacheri

Она стояла перед зеркалом, потому поклонники смогли в подробностях рассмотреть не только ягодицы модели, но и то, как она выглядела спереди. Горячее фото не оставило фолловеров равнодушными.

"Мило", "Ты просто восхитительная женщина", "Восхитительная", "Великолепная женщина", – отреагировали поклонники.

Другие соблазнительные фото Аны Чери

Ана Чери instagram/anacheri

Ана Чери instagram/anacheri

Ана Чери instagram/anacheri

Ана Чери instagram/anacheri

Ана Чери instagram/anacheri

Ана Чери instagram/anacheri

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Чери устроила развратный танец на камеру в прозрачном боди, показав ягодицы крупным планом.

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