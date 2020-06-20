Американского актера Эльгорта обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

Американского актера Энсела Эльгорта обвинили в изнасиловании несовершеннолетней.

Об этом сообщает Daily Mail. По словам издания, знаменитость в 2014 году познакомился в Snapchat с 17-летней девушкой по имени Габби. И якобы изнасиловал ее во время их первого свидания. Отмечается, что Эльгорту на тот момент было 20 лет.

"Он не спросил меня, хочу ли я заняться сексом, зная, что это мой первый раз. Я рыдала от боли, и я не хотела делать это", – рассказала девушка.

Энсел Эльгорт (источник – heroine.ru)

Она также отметила, что молчала об этом много лет по просьбе актера. Ведь, по ее словам, Эльгорт якобы попросил ее не рассказывать никому о произошедшем, поскольку это может навредить его карьере.

Daily Mail

Представители актера на данный момент никак не прокомментировали эту информацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывшая супруга российского музыканта Романа Жукова Елена, заявила, что муж изнасиловал ее на десятой неделе беременности, после чего у нее случился выкидыш.