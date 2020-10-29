Американский порноактер-гей решил уйти в политику, чтобы бороться за права натуралов

42-летний американский порноактер Хуан Мелесио решил податься в политику. Он баллотируется в городской совет Уильтон-Мэнорса.

Мужчина заявил, что его карьера никак не может повлиять на представление о нем, как о человеке, пишет издание Miami New Times.

"Порноактерам платят за то, чтобы они развлекали вас и воплощали в жизнь фантазии. Когда они не снимаются в фильмах, они живут такой же жизнью, как и другие люди", – сказал Мелесио.

Он добавил, что политики в своих костюмах похожи на профессионалов, однако это не избавляет их от лицемерия и лжи, от которых люди устали.

Хуан Мелесио решил податься в политику Infoline.ua

Отметим, что Хуан Мелесио – гей и находится в браке с мужчиной. Также он входит в список 25 самых популярных порноактеров-геев. Он считает, что город слишком сконцентрирован на проблемах геев и поэтому идет в политику бороться за права гетеросексуалов.

Как сообщал OBOZREVATEL, порноактеры 37-летний Жолт и 31-летняя Кристина из Венгрии, которые познакомились на съемочной площадке и впоследствии поженились, рассказали, как относятся к своей работе.